Covid-19 nas ilhas: Madeira com 12 novos casos; Açores com 19 novas infeções e seis profissionais de saúde infetados

Conheça aqui a situação epidemiológica nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores:

MADEIRA

A Madeira regista este sábado 12 novos casos positivos de covid-19, 11 dos quais de transmissão local, totalizando 172 situações ativas, anunciou a direção regional de saúde.

"Hoje há 12 novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 595 casos confirmados de covid-19 no território regional", anuncia o Instituto da Administração de Saúde da Madeira (IASaúde) no boletim epidemiológico diário.

No mesmo documento, complementa que destes novos casos, um foi importado da Região Centro do território continental e 11 são de transmissão local, associados a situações identificadas anteriormente neste arquipélago.

A autoridade regional indica que hoje existem na Madeira "172 casos ativos, dos quais 98 importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 74 são de transmissão local". Destes, 81 são cidadãos não-residentes e 91 são residentes na Região Autónoma da Madeira.

Os 172 casos ativos estão a cumprir quarentena, sendo que 45 se encontram em isolamento num hotel, 123 em alojamento próprio e quatro pessoas estão internadas no Hospital do Funchal.

Além destas situações, as autoridades regionais de saúde nos diferentes concelhos estão a analisar outras "13 novas situações relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24". "Relativamente a vigilância ativa de contactos de casos positivos, 634 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde" na Madeira.

O IASaúde aponta que, em matéria de vigilância de viajantes, "10.407 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe".

O instituto salienta que há a registar hoje mais 32 casos recuperados, totalizado 421 doentes curados na região, que mantém apenas dois óbitos associados à covid-19 nesta região. "Até hoje foram contabilizadas na Madeira 2.055 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1460 não se confirmaram", enfatiza.

No que diz respeito à realização de testes de despiste efetuados, a autoridade regional da Madeira indica que na operação montada nos portos foi atingido um total cumulativo de 105.956 colheitas a viajantes. O laboratório do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) processou um cumulativo de 164.335 amostras.

AÇORES

Os Açores registaram nas últimas 24 horas 19 novos casos de covid-19, tendo atualmente 173 casos positivos ativos, informou este sábado a Autoridade de Saúde regional.

Em nota à imprensa, a entidade informa que foram feitas 1.641 análises nas últimas 24 horas e diagnosticados 19 casos positivos de covid-19: 14 na ilha de São Miguel, quatro na ilha Terceira e um na ilha do Faial. Foram ainda registadas oito recuperações, sendo sete na ilha de São Miguel e uma na ilha Terceira.

A Autoridade de Saúde dos Açores indica ainda que que se mantêm ativas oito cadeias de transmissão da doença: três na ilha de São Miguel, duas na ilha Terceira, duas partilhadas entre a ilha de São Miguel e a ilha de São Jorge e uma na ilha de São Jorge.

Até ao momento, foram detetados na região 585 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se atualmente 319 casos recuperados e 173 casos positivos ativos: 140 na ilha de São Miguel, 19 na ilha Terceira, oito na ilha de São Jorge, três na ilha do Pico, dois na ilha do Faial e outro na ilha de Santa Maria.

O Serviço Regional de Saúde dos Açores tem atualmente seis profissionais infetados com o novo coronavírus, mas a infeção ocorreu fora de contexto laboral em todos os casos, revelou hoje fonte oficial da secretaria regional da Saúde.

Profissionais infetados

"Neste momento, existem seis profissionais de saúde infetados no Serviço Regional de Saúde, sendo dois enfermeiros e um assistente operacional no Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada, um médico e um enfermeiro no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e um médico da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel. Importa referir que a infeção não se deu em contexto laboral em nenhum destes casos", avançou fonte da tutela, numa resposta por escrito à Lusa.

Segundo a secretaria regional da Saúde, "no caso do Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada, nenhum serviço foi condicionado". Na mesma ilha, a unidade de saúde da Lagoa foi encerrada no dia 10 de novembro e só deverá reabrir no dia 20.

Já no Hospital da Ilha Terceira foi "isolada uma enfermeira" e "a atividade do bloco operatório foi condicionada, com a suspensão da atividade programada e do programa de cirurgia adicional", mas "foram mantidas três salas abertas, para cirurgia urgente e para partos".

A tutela salientou, no entanto, que o bloco operatório "deverá retomar a sua atividade normal na próxima semana"."A saúde ocupacional tem acompanhado estas situações, em articulação com a delegação de saúde concelhia", frisou fonte da secretaria.