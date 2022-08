Covid-19. Igreja cancela missas e pede explicações

O Governo não contactou as autoridades religiosas sobre as novas medidas de combate à pandemia, que vão implicar o cancelamento de várias missas em todo o país. A Conferência Episcopal assumiu ter sido “surpreendida” pela declaração de António Costa e o porta-voz dos bispos portugueses garante que a Igreja “não estava à espera” do novo pacote de restrições implementado no país.

Segundo o Expresso apurou, na ausência de qualquer comunicação oficial, os responsáveis católicos pediram esclarecimentos ao Governo, nomeadamente sobre a garantia de que, mesmo durante o período de recolher obrigatório entre as 13 e as 5h dos fins de semana, seria garantida a liberdade de circulação dos sacerdotes para assistência religiosa em prisões, hospitais ou mesmo para a realização de cerimónias fúnebres. O assunto, porém, foi reencaminhado para os secretários de Estado da Saúde e da Administração Interna, que, já depois da declaração de António Costa feita na madrugada de domingo, informaram os representantes da Igreja sobre as exceções previstas no novo diploma que vai regular o novo estado de emergência.

Ao contrário do sucedido na primeira vaga da pandemia, em que a Igreja antecipou as decisões das autoridades políticas cancelando todas as cerimónias religiosas presenciais, desta vez a Conferência Episcopal optou por manter as igrejas abertas e a realização das habituais missas. O facto de já estar em vigor um conjunto de normas de segurança que regulam a presença dos fiéis nas igrejas (com lotação máxima de um terço da capacidade, distanciamento social, uso obrigatório de máscara, etc.) serviu de base para a Conferência Episcopal decidir manter os templos abertos. No entanto, todas as missas vespertinas de sábado e as da tarde de domingo foram canceladas nos concelhos declarados de maior risco pandémico. Algumas dioceses, porém, alargaram o âmbito de aplicação das medidas cancelando toda a atividade pastoral nas tardes e noites de fins de semana mesmo em concelhos “livres” de recolher obrigatório, mas que integram uma mesma diocese. Braga e Évora — os dois arcebispados portugueses — deram o exemplo.

Recorde-se que no primeiro estado de emergência o primeiro-ministro fez questão de pedir um encontro com o patriarca de Lisboa e, na altura, presidente da Conferência Episcopal, D. Manuel Clemente. António Costa debateu com o representante máximo da Igreja portuguesa o levantamento das restrições impostas durante a primeira vaga da pandemia e aproveitou a ocasião para elogiar o comportamento da Igreja durante o estado de emergência e reconhecer o “grande esforço e exemplo” demonstrado.