Covid-19 no 🌏: Reino Unido regista o maior número diário de infetados, mais 636 óbitos em Itália

Brasil

O Brasil ultrapassou esta quinta-feira a barreira das 164 mil mortes (164.281) devido √† covid-19, ap√≥s terem sido contabilizados 908 √≥bitos no √ļltimo boletim epidemiol√≥gico do Minist√©rio da Sa√ļde. Em rela√ß√£o ao n√ļmero de infe√ß√Ķes, foram diagnosticadas 33.207 nas √ļltimas 24 horas, num total de 5.781.582 casos confirmados.

O aumento de casos e mortos deu-se ap√≥s a tutela da Sa√ļde ter conseguido restabelecer a monitoriza√ß√£o dos dados da doen√ßa em todos os estados do pa√≠s, ap√≥s uma falha t√©cnica que se arrastava desde a semana passada.

Contudo, de acordo com o executivo, ainda não há dados totais sobre os óbitos que se encontram sob investigação, devido a uma eventual relação com o novo coronavírus.

Geograficamente, S√£o Paulo (1.156.652), Minas Gerais (376.537), Bahia (369.259) e Rio de Janeiro (322.383) s√£o os estados brasileiros com maior n√ļmero de infe√ß√Ķes.

Já a lista de unidades federativas com mais mortes é liderada por São Paulo (40.202), Rio de Janeiro (21.090), Ceará (9.430) e Minas Gerais (9.259).

Espanha

Espanha registou esta quinta-feira 19.511 novos casos de covid-19, elevando para 1.437.220 o total de infetados no pa√≠s desde o in√≠cio da pandemia, segundo n√ļmeros divulgados pelo Minist√©rio da Sa√ļde espanhol. As autoridades sanit√°rias tamb√©m contabilizaram hoje mais 356 mortes atribu√≠das √† covid-19, passando o total de √≥bitos para 40.461.

Deram entrada nos hospitais com a doen√ßa nas √ļltimas 24 horas 2.204 pessoas, das quais 411 na Andaluzia, 389 na Catalunha e 238 em Madrid.

Em todo o país há 20.525 pessoas hospitalizadas com a covid-19, o que corresponde a 16% das camas (menos um ponto percentual do que na quarta-feira), das quais 3.123 pacientes em unidades de cuidados intensivos, o que corresponde a 32% das camas desse serviço (a mesma percentagem do dia anterior).

O n√≠vel de incid√™ncia acumulada em Espanha estabilizou hoje nos 504 casos diagnosticados (menos 10 do que na quarta-feira) por 100.000 habitantes nos √ļltimos 14 dias, sendo as regi√Ķes com os n√≠veis mais elevados a de Ceuta (1.036), Melilla (980), Arag√£o (915), Navarra (817), Castela e Le√£o (849), Rioja (790), Pa√≠s Basco (791) e Catalunha (589).

It√°lia

It√°lia registou 636 √≥bitos associados √† doen√ßa covid-19 nas √ļltimas 24 horas, o pior n√ļmero di√°rio desde abril, divulgaram esta quinta-feira as autoridades italianas, que tamb√©m confirmaram o diagn√≥stico de 37.978 novas infe√ß√Ķes pelo novo coronav√≠rus.

Com a contabiliza√ß√£o destas novas v√≠timas mortais, o n√ļmero total de mortes registadas no pa√≠s desde o in√≠cio da crise pand√©mica, em 21 de fevereiro, sobe para 43.589, segundo o boletim informativo do Minist√©rio da Sa√ļde italiano.

Já em relação aos contágios, e em termos totais, Itália contabiliza, até à data, 1.066.401 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus, de acordo com os dados fornecidos pelas autoridades italianas.

O registo de novos casos di√°rios no pa√≠s continua a ser elevado (o n√ļmero de hoje √© o segundo maior desde os quase 40 mil cont√°gios anunciados no s√°bado passado), mas, segundo explicaram as autoridades italianas, a capacidade de testagem do pa√≠s tamb√©m tem vindo a aumentar.

Reino Unido

O Reino Unido detetou 33.470 novos casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, o maior n√ļmero di√°rio registado at√© agora durante a pandemia e 46% a mais dos que os 22.950 da v√©spera, comunicou esta quinta-feira o Minist√©rio da Sa√ļde.

No total, desde que o novo coronav√≠rus come√ßou a espalhar-se, foram registadas 1.29 milh√Ķes de infe√ß√Ķes no pa√≠s, a uma m√©dia de 23.857 por dia nos √ļltimos sete dias.

Um problema no processamento dos dados atrasou a publicação do balanço diário de mortes, depois de na quarta-feira terem sido notificados 595 óbitos, o valor mais alto desde 12 de maio passado.

No país como um todo, permanecem hospitalizadas 14.196 pessoas com a covid-19, mais 14% do que os 12.406 da semana anterior, revelou o ministro da Economia, Energia e Estratégia Industrial, Alok Sharma, numa conferência em Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro Boris Johnson.

Alemanha

A Alemanha registou novamente quase 22.000 novas infe√ß√Ķes por coronav√≠rus, que provoca a covid-19, nas √ļltimas 24 horas e 215 mortos, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia atualizados na quarta-feira √† noite.

As autoridades alem√£s contabilizaram 21.866 novas infe√ß√Ķes nas √ļltimas 24 horas, cerca de 1.900 mais do que h√° uma semana e cerca de 3.400 mais do que na quarta-feira, mas abaixo do m√°ximo de 23.399 casos registados no √ļltimo s√°bado.

O total de positivos desde o an√ļncio do primeiro cont√°gio no pa√≠s, no final de janeiro, √© de 727.553 e h√° 11.982 mortos.

Ir√£o

O Ir√£o ultrapassou esta quinta-feira as 40.000 mortes ligadas √† covid-19, com as √ļltimas 10.000 a ocorrerem em menos de um m√™s, continuando a lutar para conter a mais disseminada onda de infe√ß√£o desde o in√≠cio da pandemia.

O Minist√©rio da Sa√ļde iraniano anunciou hoje 457 mortes nas √ļltimas 24 horas, assim como 117.517 infetados, o que faz aumentar o total de casos para mais de 726.000, embora respons√°veis tenham alertado que existe uma significativa subestima√ß√£o dos n√ļmeros.

O balanço das vítimas mortais aumentou nas recentes semanas, quebrando recordes no país que há meses enfrenta o pior surto do Médio Oriente.

Quase metade das mortes ligadas √† covid-19 √© registada na capital, Teer√£o. O pessoal de sa√ļde alertou que o sistema est√° perto da sobrecarga e exigiu um bloqueio rigoroso de um m√™s em todas as capitais provinciais para diminuir a propaga√ß√£o do v√≠rus.

EUA

Depois do Texas se ter tornado no primeiro estado norte-americano a ultrapassar um milh√£o de casos de infe√ß√£o pelo novo coronav√≠rus, de acordo com dados divulgados na quarta-feira pelas autoridades de sa√ļde dos EUA, regista-se agora mais um novo recorde di√°rio de novas infe√ß√Ķes em todo o pais: mais 142 mil casos. O total desde o come√ßo da pandemia est√° agora fixado em 10.474.012.

Al√©m ser o pa√≠s com mais casos, os EUA s√£o tamb√©m o local do mundo onde mais pessoas j√° morreram devido √† covid-19 (239.695 de v√≠timas mortais, das quais 1431 nas √ļltimas 24 horas).

China

A Comiss√£o de Sa√ļde da China anunciou ter identificado um caso de cont√°gio local, nas √ļltimas 24 horas, na cidade portu√°ria de Tianjin, no norte do pa√≠s, e 14 casos oriundos do exterior.

Os 14 casos importados foram diagnosticados nos municípios de Xangai (leste) e Tianjin (norte) e nas províncias de Sichuan (sudoeste), Shaanxi (noroeste), Mongólia Interior (norte), Fujian (sudeste) e Guangdong (sudeste).

As autoridades chinesas disseram que, nas √ļltimas 24 horas, 24 pacientes receberam alta, pelo que o n√ļmero de pessoas infetadas ativas no pa√≠s se fixou em 413, incluindo tr√™s doentes em estado grave.

A Comiss√£o de Sa√ļde da China n√£o anunciou novas mortes devido √† covid-19, pelo que o n√ļmero permaneceu em 4.634. O pa√≠s somou, no total, 86.299 infetados desde o in√≠cio da pandemia, dos quais 81.252 recuperaram da doen√ßa.

Col√īmbia

A Col√īmbia anunciou na quarta-feira 8651 novas infe√ß√Ķes com o coronavirus e mais 164 mortes, o que eleva os totais respetivos para 1.165.326 e 33.312, segundo o boletim do Minist√©rio da Sa√ļde. As estat√≠sticas colombianas indicam ainda que o total de casos ativos √© de 59.015 e que 1.070.423 pessoas s√£o consideradas recuperadas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.275.113 mortos em mais de 51,5 milh√Ķes de casos de infe√ß√£o em todo o mundo, segundo um balan√ßo feito pela ag√™ncia francesa AFP.

México

O M√©xico registou 588 mortos e 7.646 infetados com o novo coronav√≠rus nas √ļltimas 24 horas, elevando o total de √≥bitos para 96.430 e de casos para 986.177, anunciaram as autoridades de sa√ļde.

√Č o 11.¬ļ pa√≠s com mais infe√ß√Ķes e o quarto com o maior n√ļmero absoluto de mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. No balan√ßo di√°rio de quarta-feira, foram confirmados aumentos de 0,71% nas mortes e de 0,77% nos cont√°gios em rela√ß√£o ao dia anterior.

Nos oito meses de pandemia no México, a covid-19 tornou-se na quarta causa de morte no país, atrás de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi).

√ćndia

Desde o in√≠cio da pandemia, a √ćndia registou mais de 8,6 milh√Ķes de casos de covid-19 (8.683.916), mantendo-se como o segundo pa√≠s com mais infe√ß√Ķes, atr√°s dos Estados Unidos, atualmente com mais de 10,3 milh√Ķes.

Com um total de 128.121 mortes (550 s√≥ nas √ļltimas 24 horas), a √ćndia √© o terceiro pa√≠s do mundo com mais √≥bitos, a seguir aos Estados Unidos e Brasil, segundo a contagem da universidade Johns Hopkins. Atualmente h√° 489.294 casos ativos da doen√ßa.

Nova Deli registou 8.593 casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, um novo recorde na capital indiana, com as autoridades a temerem novo agravamento no fim de semana, devido √†s multid√Ķes esperadas no festival Diwali. A capital indiana sofre atualmente a pior vaga da doen√ßa desde mar√ßo, numa altura em que o balan√ßo di√°rio no pa√≠s tem vindo a descer. Nas √ļltimas 24 horas, a √ćndia contabilizou 47.905 infe√ß√Ķes.

O Minist√©rio da Sa√ļde indiano atribuiu o aumento de casos na capital √† temporada de festivais religiosos, alertando que a situa√ß√£o pode agravar-se devido ao aumento da polui√ß√£o.

As autoridades de Deli antecipam que os casos continuem a aumentar na capital, prevendo at√© 12 mil infe√ß√Ķes di√°rias no final de novembro.

√Āfrica

√Āfrica registou nas √ļltimas 24 horas mais 318 mortos relacionados com a covid-19, aumentando para 46.272 o total de v√≠timas mortais do novo coronav√≠rus, que j√° infetou 1.917.960 pessoas na regi√£o, segundo dados oficiais.

De acordo com o Centro de Controlo e Preven√ß√£o de Doen√ßas da Uni√£o Africana (√Āfrica CDC), nos 55 Estados-membros da organiza√ß√£o registaram-se nas √ļltimas 24 horas, mais 13.140 casos de infe√ß√£o com o novo coronav√≠rus.

O n√ļmero de recuperados √© agora de 1.622.252, mais 15.144 do que na v√©spera.

Em atualização