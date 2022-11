Marcelo impõe metas: “mais investimento na Saúde” e “garantir os direitos a todos os doentes, covid e não covid”

Foi uma espécie de resfriar dos ânimos face à entrevista que o Presidente deu esta semana à RTP e onde limpou o Governo de culpas pelos "erros" cometidos na gestão da pandemia. Ao falar ao país para anunciar o estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa subiu de tom nas exigências ao Executivo, de quem espera capacidade para "aprender com as lições do que não correu bem no passado".

O Presidente da República quis deixar "uma palavra de compromisso e confiança" perante o país e daí partiu para duas claras exigências ao Governo de António Costa. Por um lado, para que "acelere medidas e investimento na Saúde e em particular nos seus heróicos profissionais, aqui já a pensar no Orçamento de Estado para 2021"; por outro, para que ao acudir à pandemia não esqueça os outros doentes - cujos direitos não podem ficar em xeque.

"Temos de garantir a todos, doentes covid e não covid, os seus legítimos direitos à vida e à saúde", enfatizou o Presidente, que reconheceu estar-se perante "um desafio que se pode prolongar pelos primeiros meses de 2021".

Oito meses após decretar pela primeira vez o estado de emergência, o Presidente falou da "evolução negativa" da pandemia "que importa conter". E assim justificou ter decretado o estado de exceção no país, desta vez com carácter "muito limitado" e "largamente preventivo", por forma a "conciliar a proteção da saúde e da vida com o emprego e os salários dos trabalhadores mais em risco".

Ao contrário do primeiro-ministro, que esta sexta-feira de manhã, numa entrevista à Antena 1, admitiu que o estado de emergência possa durar "até ao fim da pandemia", Marcelo Rebelo de Sousa previu o prolongamento do estado de emergência até ao fim de novembro, "para evitar um dezembro agravado". Depois, a situação será reavaliada.

Confortado pelo largo apoio alcançado no Parlamento - onde o decreto do estado de emergência teve votação "favorável de 84% dos deputados enquanto 94% não se lhe opôs" -, Marcelo congratulou-se por daí retirar que "os portugueses sentem que devemos continuar unidos".

Das quatro razões que levaram Presidente, Parlamento, Governo, partidos e parceiros sociais a concordarem maioritariamente com este estado de emergência "limitado", Marcelo referiu essencialmente duas: a necessidade de, "sem confinamentos compulsivos", limitar a circulação de pessoas a determinadas horas e em determinados locais mais de risco; e a necessidade de garantir "uma maior articulação entre SNS, privados e sector social, preferencialmente por acordo e sempre mediante justa compensação".

Terminou com apelos à "contenção" e "resistência" dos portugueses, garantindo-lhes que "o Presidente da República conta com cada um. E com eles está, agora e sempre".