Presidente da Câmara de Braga (em isolamento profilático) acha excessiva a suspensão de todas as feiras do país

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, considerou este domingo “excessiva” a suspensão em abstrato de todas as feiras do país, medida que deixará a partir de quarta-feira, e por tempo indeterminado, uma centena de feirantes no concelho sem poder trabalhar. O autarca socialista defende que a decisão sobre o funcionamento das feiras deveria caber a cada autarquia, com base no parecer da autoridade de saúde pública.

“Parece-me excessiva a suspensão em abstrato de todas as feiras, porquanto em municípios como o de Braga tudo foi feito para assegurar o seu funcionamento com regra, segurança e o necessário distanciamento”, refere, garantindo que a feira semanal, à terça-feira, está localizada num espaço amplo, junto ao antigo estádio do Sporting de Braga e cumpre todas as regras de distanciamento entre bancas.

”Todos os feirantes usam máscara e cumprem os regras de higienização”, diz Ricardo Rio, que se encontra desde terça-feira em isolamento profilático após ter estado em contato com uma amiga que acusou positivo. Este domingo, o autarca testou negativo, mas terá de ficar em confinamento com a família “mais 10 dias, por precaução”, explicou ao Expresso.

Ricardo Rio esclarece que o Mercado Municipal Temporário de Braga não será abrangido pela restrição, dado tratar-se de uma instalação permanente e não de mercado de levante.

O Governo anunciou no sábado que 121 municípios vão, a partir de quarta-feira, ficar sujeitos a uma série de restrições devido à covid-19, entre as quais a proibição de feiras e mercados de levante.