Hospital de Leiria soma 27 infetados. Suspensas entradas de visitas e acompanhantes, com exceção de grávidas

Quinze profissionais de saúde e 12 utentes do Serviço de Medicina II do Hospital de Santo André, em Leiria, estão infetados com o novo coronavírus, disse este domingo à Lusa fonte da instituição. Segundo a mesma fonte, “a origem do surto e a cadeia de transmissão são desconhecidas, mas estão a ser averiguadas”. O presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), de que faz parte o Hospital de Santo André, adiantou que “o surto foi sinalizado na noite de quinta para sexta” e “está controlado”.

“Foi feita avaliação do risco e tomadas todas as medidas adequadas, para salvaguardar a saúde dos profissionais e dos doentes”, declarou Licínio de Carvalho, referindo que os profissionais de saúde infetados são seis assistentes operacionais, oito enfermeiros e um médico. “Estamos articulados com a Saúde Pública e a cumprir os protocolos definidos”, acrescentou Licínio de Carvalho.

O Centro Hospitalar de Leiria (CHL), que integra ainda os hospitais de Leiria, Pombal e Alcobaça, anunciou que ficam suspensas a entrada de acompanhantes, visitas e cuidadores até dia 14. Em comunicado, o CHL explica que “devido ao contexto epidemiológico atual, a ‘task force’ covid-19” da instituição “atualizou o seu plano de contingência. O conselho de administração determinou como exceção “a entrada de um acompanhante, no horário em vigor (24/24h)”, no Serviço de Pediatria, no Hospital de Santo André, em Leiria.

“Este acompanhante deve realizar teste SARS-CoV-2 e permanecer durante todo o período de internamento no CHL”, refere a nota, adiantando que na Urgência de Pediatria é, igualmente, autorizada apenas a entrada de um acompanhante. Já na Unidade de Cuidados Especiais Neonatais e Pediátricos, também no Hospital de Leiria, “é também permitida a visita do pai durante o horário em vigor para a Torre Poente (19:00 às 20:00, às terças e quintas-feiras)”.

Outra exceção é no Serviço de Urgência Ginecológica/Obstétrica, onde “é permitida a entrada de um acompanhante se a equipa clínica assim o entender, para o acompanhamento à grávida, sem possibilidade de troca”. Ficam ainda suspensas todas as atividades com entidades externas ao CHL, assim como estágios, previstos iniciar a partir de 2 de novembro”, adianta o Centro Hospitalar.

O conselho de administração do CHL acrescenta que, “encontrando-se o grau de risco em constante avaliação pelas entidades competentes da área governativa da saúde, as medidas agora enunciadas serão monitorizadas e divulgada a sua atualização ou reposição”.

Segundo o seu ‘site’, o CHL tem como “área de influência a correspondente aos concelhos de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Porto de Mós, Nazaré, Pombal, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Ansião, Alvaiázere, Ourém e parte dos concelhos de Alcobaça e Soure, servindo uma população de cerca de 400.000 habitantes”.