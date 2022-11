É permitido ir a restaurantes, espetáculos e à missa? A quem se aplica o teletrabalho? As novas medidas anticovid em 8 perguntas e respostas

Foram quase 80 minutos de comunicação ao país. António Costa dirigiu-se este sábado aos portugueses para anunciar um novo pacote de medidas que permitam ao Governo aplanar a curva de contágios da Covid-19. A situação de calamidade foi renovada até 15 de novembro para todo o território nacional e 121 concelhos vão ser alvo de medidas especiais em função do mapa de risco apresentado pelo Executivo. O princípio geral, de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, é do "dever de permanência no domicílio", mas o que é que isto quer dizer?

Será que o país vai voltar a estar confinado, como aconteceu em março e em abril?

Não, porque Costa tem sido muito claro ao dizer que quer o máximo de eficácia com o mínimo de perturbação na vida quotidiana. Mesmo que o estado de emergência seja decretado, o objetivo não é obrigar a um confinamento restrito como o anterior. E mais: o dever cívico de confinamento tem muitas exceções pelas possibilidades que a resolução do Conselho de Ministros permite, como as idas a restaurantes e a espaços comerciais, a espetáculos ou a cerimónias religiosas e até as viagens para saída do país (além, claro, das deslocações essenciais que já estavam identificadas).

O teletrabalho aplica-se a toda a gente?

Sim. O comunicado do Governo determina, para os concelhos abrangidos, "a obrigatoriedade de adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, sempre que as funções em causa o permitam, salvo impedimento do trabalhador". Na impossibilidade de adotar o teletrabalho, as empresas terão de desfasar os horários dos seus funcionários.

A linha SNS24 vai poder autorizar quarentenas?

Sim. António Costa anunciou que, para facilitar a justificação de faltas ao trabalho relacionadas com a Covid-19, evitar o recurso a centros de saúde ou unidades médicas dos locais de residência e agilizar o pagamento por parte da Segurança Social, a linha SNS24 disponibilizará na sua plataforma a emissão direta das declarações de isolamento profilático.

Os horários do comércio e dos restaurantes podem ser mais limitados pelos municípios?

Sim. Sendo certo que existe uma norma-chapéu que prevê o encerramento dos estabelecimentos comerciais a retalho até às 22h00 e dos restaurantes até às 22h30, o Governo concede agora aos presidentes das câmaras municipais a prerrogativa de fixarem um limite inferior a esse horário, "mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de segurança". Já as feiras e os mercados de levante não podem, de todo, ter lugar.

Com quantas pessoas vai poder almoçar ou jantar fora?

Esta regra aplica-se a todo o território português, não só aos 121 concelhos abrangidos pela situação de calamidade. À mesa, só vão poder sentar-se seis convivas, "salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar".

Os eventos culturais e religiosos são proibidos?

Não. Embora fiquem suspensas as celebrações que impliquem aglomerações de mais de cinco pessoas, as cerimónias religiosas (como as missas) e os espetáculos continuam a ter carta branca, desde que respeitem todas as regras sanitárias definidas pela Direção-Geral da Saúde. Ou seja, é possível continuar a ir a concertos ou ao teatro.

As idas aos cemitérios são permitidas?

Não se sabe. Ainda não existe uma versão oficial da resolução onde constarão as medidas aprovadas esta noite em Conselho de Ministros, mas o comunicado do Governo nada adianta a esse respeito. Para lá da polémica em torno das limitações à circulação das famílias por causa do Dia de Finados, a partir de dia 4 é expectável que os cidadãos possam deslocar-se a cemitérios. Respeitando, claro, os limites para os ajuntamentos.

E as visitas aos lares?

O primeiro-ministro, na conferência de imprensa de apresentação das novas medidas, esclareceu que as visitas aos utentes de lares vão ser permitidas mesmo nestes concelhos considerados de risco, tendo de respeitar as condições limitadas já em vigor.