Covid-19. Presidente da Câmara de Cascais acha que medidas do Governo pecam por tardias e apela a coligação nacional de comportamentos

Carlos Carreiras julga que a situação epidemiológica no país exige da parte dos portugueses e dos responsáveis políticos “uma coligação nacional”, não partidária, mas de atitudes e comportamentos. No geral, o autarca do PSD concorda com as restrições anunciadas pelo primeiro-ministro, embora sustente que percam por tardias, “tanto mais que, ao contrário do que sucedeu em março, houve desde julho tempo e oportunidade para preparar a segunda vaga, como mais meios e recursos”.

