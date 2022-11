Covid-19 no 🌏. Itália pondera impedir circulação entre regiões, França com mais de 17 mil internamentos numa semana

Itália registou este domingo 27.907 contaminações com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de casos para 709.335 desde o início da pandemia, anunciou o Ministério da Saúde.

O número de mortes com covid-19 nas últimas 24 horas em Itália foi 208, havendo agora um total de 38.826 óbitos a lamentar.

O país, que chegou a ser o epicentro da pandemia na Europa, voltou a ter menos de 30.000 novas contaminações diárias, após dois dias a ultrapassar essa fasquia, mas a redução pode dever-se também a uma diminuição no número de testes: 183.457, no sábado, comparando com 215.085, na sexta-feira.

O número de casos curados em Itália, desde o início da pandemia, é agora de 292.380, incluindo os 2.954 casos das últimas 24 horas.

A Lombardia é a região mais afetada pela pandemia, com 8.607 novas infeções, seguida da Campânia (3.860), Toscana (2.379), Lazio (2.351) e Veneto (2.300).

Perante estes números, o Governo italiano prepara-se para aprovar novas medidas restritivas de combate à pandemia, esperando-se que o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, compareça na segunda-feira no Parlamento, para explicar a estratégia para a crise sanitária.

Entre as opções ponderadas pelo Governo, segundo os 'media' italianos, está o impedimento de circulação entre regiões e o encerramento de centros comerciais aos fins de semana, bem como a restrição de horários para lojas comerciais.

Assim, algumas grandes cidades, como Milão ou Nápoles, podem vir a ser isoladas, por causa do número elevado de infeções diárias com o novo coronavírus.

França com taxa de positividade acima de 20%

A França registou nas últimas 24 horas 231 mortes associadas à covid-19 e 46.290 novas infeções pelo novo coronavírus, aumentando para 1.413.915 o número total de infetados desde o início da pandemia, divulgaram este domingo as autoridades francesas.

O número total de mortos já chega a 37.019 no país, segundo dados das autoridades de saúde francesas.

Pelo segundo dia consecutivo, a taxa de positividade dos testes à covid-19 ficou acima de 20%.

Na França, onde o Governo decretou um novo confinamento desde sexta-feira, 17.450 pessoas foram internadas em hospitais com o novo coronavírus na última semana, das quais 2.605 em unidades de cuidados intensivos.

As autoridades de saúde francesas indicaram ainda que 96 dos 100 departamentos do país estão em situação vulnerável.

Rússia com novo recorde de casos de infeção

A Rússia contabilizou este domingo um novo recorde diário de casos de covid-19, com 18.665 contágios detetados em 85 regiões do país, mantendo a tendência de alta, indicaram as autoridades sanitárias locais.

Segundo os dados oficiais, nas últimas 24 horas foram registadas mais 245 mortes, elevando para 28.235 o número acumulado de óbitos, enquanto o de casos de infeção se fixou em 1.636.781.

Em Moscovo, principal foco de infeção no país, foram detetados nas últimas 24 horas 5.261 novos casos, mais 309 do que no dia anterior.

Apesar do forte aumento de casos nas últimas semanas, em que o total diário quase triplicou, as autoridades russas não estão a encarar, para já, a aprovação de medidas drásticas, como um confinamento, recolher obrigatório ou a paralisação do setor económico.

Teerão quer novo confinamento

Quando o Irão regista um novo recorde de mortes diárias, com 434 óbitos confirmados este domingo, o presidente da Câmara de Teerão alertou já para a necessidade de confinamento para evitar uma “catástrofe humanitária”. Citado pela agência oficial iraniana, Mohsen Rafsanjani disse que o Irão está atualmente “a lutar contra uma terceira vaga da doença, que não mostra sinais de enfraquecimento, ao contrário das duas anteriores”.

O ministério da Saúde informou ainda este domingo que foram confirmadas 7.719 novas infecções, elevando para mais 620 mil o número de casos ativos. casos de vírus confirmados ao todo.

Turquia com 375 mil infeções ativas

Na Turquia, a pandemia também não dá sinais de abrandar, com mais 2.213 novos casos da doença registados nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. O número de infeções activas é agora de 375.367 e o número de mortos aumentou em 72 para chegar a 9.296, acrescentou o ministério, citado pela agência oficial turca, Anadolou.

Índia com mais 470 mortes

A Índia registou 470 mortes por covid-19 e 46.964 novos casos nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde indiano. Com cerca de 8,2 milhões de infeções acumuladas, o país é o segundo do mundo com mais casos, a seguir aos Estados Unidos, com mais de 9 milhões de infeções desde o início da pandemia. A doença já fez 122.111 vítimas fatais. Mais de 7,4 milhões de pessoas já recuperaram da doença na Índia

O número de casos na Índia atingiu o valor mais alto em meados de setembro, com 97.894 contágios num só dia. Nas últimas semanas, o país tem vindo a reduzir o número diário de infeções.

Brasil com quase 19 mil novos casos

O Brasil registou 18.947 novos casos de coronavírus e mais 407 óbitos por Covid-19, anunciou este domingo o Ministério da Saúde. Com estes dados, o país tem um total de 159.884 mortes e 5.535.605 de casos de infeção ativas.

Covid-19 é a quarta causa de morte no México

Já o México registou 464 mortos e 6.151 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, informaram as autoridades.

O número total de óbitos subiu para 91.753 e o de contágios para 924.962 desde o início da pandemia. A covid-19 é a quarta causa de morte no México, atrás apenas de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística e Geografia.