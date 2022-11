CAP denuncia falha de pagamento de 25 milhões de euros a milhares de agricultores

A Confederação dos Agricultores Portugueses (CAP) junta-se, solidariamente, à indignação manifestada por milhares de agricultores pelo incumprimento do Estado nos pagamentos de medidas agroambientais no valor de € 25 milhões, cuja liquidação estava programada para a passada sexta-feira, e apela para que esta situação seja resolvida no mais curto prazo possível, “isto é, já no decurso desta semana”.

Em comunicado, a CAP refere ser “inadmissível que o Estado português falhe de forma tão flagrante com uma obrigação financeira programada”, sobretudo, advertem, “quando se conhece o comportamento intolerante para com os contribuintes e empresas se, por algum motivo, falham com as suas obrigações para com o Estado, designadamente, fiscais”.

Para a entidade representante dos agricultores, a relação entre Estado e contribuintes “é profundamente desigual, que importa rever e nivelar”. A CAP considera que o Estado não pode reclamar para si um tratamento de privilégio quando incumpre, e de verdadeira “perseguição” para com quem incumpre. “É injusto, é errado e merece reflexão por parte dos poderes públicos”, salienta.

A CAP lembra que, em pleno debate orçamental, apelou para que se consagre igualdade de tratamento perante situações “lamentáveis de incumprimento”, como a verificada sexta-feira, que se traduzem em perdas financeiras para os agricultores. O atraso no pagamento refere-se a uma verba de € 25 milhões, relativa à medida agroambiental 'Produção Integrada', em dívida a mais de 12.500 agricultores, num valor médio de € 2.000 por agricultor.

Segundo a confederação do sector, o não pagamento por parte do Estado resulta num prejuízo direto para milhares de agricultores, por levar também a incumprimentos perante terceiros, como instituições bancárias, com os inerentes custos e penalizações. No momento de pandemia que o país atravessa, “em que a agricultura não pode parar e com muitas colheitas a serem feitas”, os agricultores adiantam que o incumprimento por parte do Estado vem trazer dificuldades adicionais. “Isto não se faz! Esta situação lamentável tem que ser esclarecida e é devida uma explicação pública para o sucedido, assim como um pedido de desculpa pelos enormes prejuízos causados”, avisa a CAP.