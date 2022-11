Um guarda ferido em ataque num consulado francês na Arábia Saudita

Um guarda foi esfaqueado no consulado francês em Jidá, na Arábia Saudita, depois de um homem o ter atacado com uma faca.

O atacante foi "imediatamente" detido pelas forças de segurança sauditas, adianta a embaixada, num comunicado citado pela AFP. Quanto ao ferido, diz a mesma nota, "foi levado ao hospital", mas "não corre perigo de vida".

O ataque ocorre no mesmo dia em que, em Nice, três pessoas morreram na sequência de outro ataque no interior de uma igreja e que, em Avignon, um jovem armado com uma arma branca foi abatido pela polícia.