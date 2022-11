Covid-19. António Lacerda Sales: Portugal vai comprar um milhão de testes rápidos

Portugal vai comprar um milhão de testes rápidos à covid-19. a informação foi confirmada por António Lacerda Sales durante uma conferência de imprensa realizada nesta quarta-feira. O secretário de Estado da Saúde avançou, ainda, que estes testes vão começar a ser distribuídos a 9 de novembro e que vão ser aplicados em “situações muito específicas” como em surtos ou em locais onde há uma grande probabilidade de expansão da infeção.

Também presente na conferência de imprensa, Fernando Almeida, presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, explicou que vão ser celebrados dois protocolos com a Cruz Vermelha, incluindo o “fornecimento específico destes testes” e a disponibilização de unidades móveis de testagem. Questionado pelos jornalistas, acrescentou, também, que estes novos testes não vão tomar o lugar das análises até agora feitas para detetar a infeção.

“Não vamos esquecer os testes que temos vindo a usar, que são os 'gold standard', que devem sempre ser usados em primeira linhas”, referiu Fernando Almeida, deixando ainda a garantia de que, mesmo que o resultado do teste rápido seja negativo mas “se houver a forte convicção clínica de que a pessoa pode estar infetada pelo novo coronavírus”, então é “claro e inequívoco que deve ser usado o teste clássico”.

Questionado sobre as projeções do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), que dão conta de que na próxima semana o Norte do país pode chegar aos sete mil novos casos de infeção diários, Fernando Almeida disse não ter conhecimento deste estudo em particular, mas lembrou que o Instituto Ricardo Jorge também faz “estudos de modelação e perspectivas”. No entanto, vincou, este tipo de análises toma em consideração possíveis cenários “caso nada seja feito e não sejam tomadas decisões”.

“Não é de todo esse o caso. As decisões têm sido tomadas e têm sido acertadas”, defendeu.