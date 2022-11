Covid-19 no 🌏: Confinamento total em França até 1 de dezembro, crise agrava-se em Espanha, Itália e Reino Unido

O último balanço global da covid-19 é desta terça-feira: já morreram pelo menos 1,16 milhões de pessoas em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo dados recolhidos pela agência de notícias France-Presse (AFP). Mais de 43,5 milhões de infeção pelo novo coronavírus foram oficialmente diagnosticados até à data, dos quais pelo menos 29,3 milhões de pessoas já foram consideradas curadas.

Da França à África do Sul, fazemos um ponto de situação sobre a pandemia no mundo.

França

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou esta quarta-feira um novo confinamento à escala nacional em França, embora menos estrito que o imposto em março, para tentar travar a propagação da pandemia de covid-19 Segundo Macron, que falava num discurso via televisão ao país, é necessária uma "travagem brutal nos contágios" para evitar o colapso dos hospitais.

O novo confinamento começará sexta-feira, mas as escolas permanecerão, para já, abertas. "Se nada for feito, haverá pelo menos 400.000 mortes suplementares" dentro de alguns meses em França", afirmou Macron.

França registou nas últimas 24 horas 36.437 novos infetados com covid-19 e 244 mortes. Desde o início da pandemia, o país soma mas de 1,2 milhões de infetados e 35.785 mortes, a par de 112.716 doentes recuperados.

Bósnia

Na Bósnia-Herzegovina, tal como noutros países dos Balcãs, as últimas 24 horas trouxeram um recorde de infetados com covid-19. No último dia morreram na Bósnia 26 pessoas e registaram-se 1586 novos casos da doença, os valores mais altos desde o início da pandemia.

O país também aumentou a taxa de casos positivos, com 482,96 por cada 100.000 habitantes, havendo nna Bósnias 16.489 casos ativos, segundo as autoridades sanitárias locais.

Apesar da proibição de reuniões com mais de 10 pessoas, houve nos últimos dias concentrações com número superior em várias zonas do país, tanto no âmbito da campanha para as eleições municipais de 15 de novembro como no quadro de protestos contras as medidas restritivas ligadas à covid-19.

Sérvia

Outro país dos Balcãs, a Sérvia, que tem sete milhões de habitantes, também se registou nas últimas 24 horas um recorde de infetados com covid-19, totalizando no último dia 1320 novos casos da doença, a par de cinco mortes.

O número de hospitalizações, sobretudo em Belgrado, continua a ser crescente, com a região da capital sérvia a registar um aumento exponencial de casos, advertem os epidemiologistas, que insistem no uso obrigatório de máscaras.

O Presidente sérvio, Aleksander Vucic, admitiu hoje que a situação na Sérvia "é preocupante" e que se prevê que venha a ser imposto um "controlo rigoroso" ao cumprimento das medidas de prevenção, mas não, para já, o reforço das já existentes, para "evitar o encerramento da economia e da vida".

Espanha

Espanha registou esta quarta-feira 19.765 novos casos de covid-19, elevando para 1.136.503, o total de infetados no país. As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 168 mortes atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 35.466.

A região de Madrid, a mais atingida desde o início da pandemia, tem hoje mais 2.670 casos de contágio e um total de 301.493. Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 2.292 pessoas, das quais 493 na Catalunha, 340 na Andaluzia, e 324 em Madrid.

Em todo o país há 17.073 pessoas hospitalizadas com a doença, das quais 2.368 pacientes em unidades de cuidados intensivos. O nível de incidência acumulada em Espanha subiu hoje para 436 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Navarra (1.159), Melilla (1.212), Aragão (940), Rioja (707), Castela e Leão (701), Catalunha (657) e País Basco (542).

O Governo da região de Múrcia (sudeste) decidiu esta quarta-feira confinar (limitar a mobilidade) toda a região e cada um dos seus 45 municípios, juntando-se a outras comunidades autónomas que já tomaram este tipo de medidas: Navarra, Rioja, Aragão, Astúrias e País Basco. Os presidentes das regiões vizinhas de Madrid, Castela-Mancha e Castela e Leão vão-se reunir para discutirem a luta contra a pandemia, estando sobre a mesa um possível encerramento coordenado da circulação de pessoas (confinamento) para fora de cada uma das três comunidades autónomas.

Grécia

Nas últimas 24 horas, a Grécia registou mais 1547 casos de covid-19, um novo recorde de infeções desde o início da pandemia - e após as autoridades de saúde do país terem reportado no dia anterior, terça-feira, um pico de 1259 doentes com o novo coronavírus.

Considerada um exemplo na gestão da pandemia na parte inicial do surto, a Grécia totaliza até à data 34.299 casos de covid-19 e 603 mortes.

Itália

A Itália registou um novo aumento nos casos diários de covid-19, com 24.991 infeções nas últimas 24 horas e 205 mortes. Com este número de novos contágios, aumenta o total para 589.766 desde o início da epidemia em fevereiro, enquanto o número de óbitos subiu para 37.905.

No último dia foram também realizados 199 mil testes de diagnóstico, um valor recorde. Os pacientes com sintomas continuam a aumentar e são já cerca de 15 mil os hospitalizados em todo o país, enquanto 1.536 pessoas estão internadas em cuidados intensivos.

A região de Lombardia, no norte, continua a ser o epicentro da pandemia no país e registou 7.558 novas infeções no último dia, seguida por Piemonte, com 2.827, Campânia, 2.427, e Véneto, 2.143.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, numa intervenção no Parlamento, justificou esta quarta-feira os últimos encerramentos de estabelecimentos públicos e garantiu que servem para evitar um novo confinamento geral mais "prejudicial".

No último domingo, Conte decretou o encerramento, até 24 de novembro, de cinemas, teatros, ginásios, piscinas ou salas de espetáculos e restringiu os horários de abertura de restaurantes, bares e outros estabelecimentos até às 18h.

Reino Unido

O Reino Unido registou 310 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas e 24.701 novas infeções, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Saúde britânico. No dia anterior tinham sido registadas 367 mortes, o valor mais alto desde fim de maio, e 22.885 novos casos, mas os números no início da semana podem ser inflacionados pelo atraso no processamento dos dados durante o fim de semana.

Nos últimos sete dias morreram no Reino Unido 1.517 pessoas vítimas de covid-19, uma média de 217 por dia, o que representa um aumento de 51,2% relativamente aos sete dias anteriores.

O total acumulado desde o início da pandemia de covid-19 no Reino Unido é agora de 942.275 contágios confirmados e de 45.675 óbitos registados num período de 28 dias após as vítimas terem recebido um teste positivo.

A taxa de infeção nacional é atualmente de 223.8 casos por 100 mil habitantes.

De acordo com as informações do Ministério da Saúde, na segunda-feira estavam hospitalizados no Reino Unido 9,520 pacientes com covid-19, dos quais 902 com necessidade de apoio respiratório por meio de ventilador.

Alemanha

A Alemanha registou, nas últimas 24 horas, 14.964 novos casos de covid-19, o número mais alto desde o início da pandemia, numa altura em que o Governo se prepara para adotar medidas mais drásticas.

O país regista um total de 464.239 casos desde o início da pandemia de covid-19, dos quais 332.800 já foram considerados curados. Nas últimas 24 horas, contabilizaram-se 85 vítimas mortais para um total de 10.183.

O Governo alemão decretou esta quarta-feira, entre outras medidas, o encerramento parcial, durante quatro semanas, de restaurantes, bares e teatros devido ao elevado aumento de casos de covid-19.

Segundo a chanceler alemã, Angela Merkel, e os poderes regionais concordaram no encerramento, ao longo de novembro, também em proibir a oferta cultural, mantendo, no entanto, "enquanto for possível", abertas as escolas e o comércio. Merkel sublinhou que deverão ser limitados ao mínimo os contactos sociais e as reuniões entre pessoas que não convivem, adiantando que as restrições entrarão todas em vigor a 2 de novembro com o objetivo de "evitar uma emergência sanitária nacional" face ao avanço da pandemia do novo coronavírus.Por outro lado, prosseguiu, todas as competições desportivas profissionais decorrerão sem púbico a partir de segunda-feira.

Canadá

O Canadá registou nas últimas 24 horas 1766 novos casos de covid-19 e 22 óbitos, o que eleva o número total de vítimas mortais no país a mais de 10 mil desde o início da pandemia.

"O que estamos a viver é uma horrível tragédia nacional", considera Justin Trudeau, Primeiro-Ministro canadiano, frisando que "famílias perderam os seus entes queridos, foram devastadas por estas tragédias, e nós sabemos que há mais tragédias para vir", avisou Trudeau.

Desde o início da pandemia, o Canadá soma 224.653 casos de infeção pelo novo coronavírus, a par de 10.023 mortes, estando considerados recuperados 188.101 pacientes.

A província do Quebec, com uma população de 8,5 milhões de pessoas, é a mais atingida no país, acumulando até agora 6172 mortes, sendo seguida pela província de Ontário, com 3103. Ao todo, as duas províncias concentram 90% dos óbitos com a pandemia.

Rússia

A Rússia registou hoje, pelo segundo dia consecutivo, um recorde do número de mortes diárias devido à covid-19 desde o início da pandemia, com um total de 346 mortes nas últimas 24 horas e 16.292 novos casos positivos, dos quais 3.670 em Moscovo, que é o principal foco do surto no país. A capital russa acumula 409.022 casos do novo coronavírus e 6.578 mortes pela infeção.

Apesar do aumento de casos nas últimas semanas, em que as infeções diárias mais do que duplicaram, as autoridades russas descartaram a adoção de medidas drásticas como confinamento, recolher obrigatório ou o encerramento de setores económicos.

Em Moscovo, a autarquia limitou-se por enquanto a ordenar o regime de teletrabalho para pelo menos 30% dos funcionários de empresas e organizações nos casos em que isso não afeta mais suas operações.

Também recomendou aos maiores de 65 anos e com doenças crónicas que fiquem em casa e saiam de casa apenas em caso de absoluta necessidade.

Com 1.563.976 casos acumulados, a Rússia é hoje o quarto país do mundo em número de positivos para o novo coronavírus depois dos Estados Unidos, Índia e Brasil.

República Checa

A República Checa registou nas últimas 24 horas um novo recorde de contágios de covid-19, com um total de 15.663 casos num dia, o número mais alto desde o início da pandemia.

Com 10,69 milhões de habitantes, a República Checa acumulou já cerca de 170 mil infeções com o novo coronavírus, dos quais 6,2 mi estão hospitalizados, 900 em unidades de cuidados intensivos, registando ainda 2.547 mortes associadas à covid-19.

A partir de hoje, e até 3 de novembro, o país está sob um regime de recolher obrigatório, que vigora entre as 21h e as 5h locais. A República Checa ocupa o segundo lugar europeu na taxa de contágios acumulada nas últimas duas semanas, com 1.380 casos por 100.000 habitantes, apenas atrás da Bélgica (1.391). O Parlamento checo vai debater sexta-feira, em Praga, se se prolongará por um mês o atual estado de emergência.

Polónia

O país reportou hoje um total de 18.820 novos casos positivos de covid-19, um máximo diário na progressão acelerada tanto de contágios como de vítimas mortais, tendo registado nas últimas 24 horas 236 óbitos. A taxa de incidência acumulada de contágios nos últimos 14 dias situa-se atualmente nos 352,1 casos por 100.000 habitantes.

Desde o início da pandemia, a Polónia quase atinge os 300 mil casos (tem 299.000), e acumulou 4.851 mortes. Varsóvia declarou na sexta-feira passada que todo o território nacional está em "alerta vermelho" devido ao alto risco de contágios. Sábado passado entraram em vigor novas restrições, como a limitação de reuniões a um máximo de cinco pessoas e o uso obrigatório de máscaras nos locais públicos.

A pandemia do novo coronavírus já infetou o Presidente polaco, Andrzej Duda, que está a ainda a cumprir uma quarentena, bem como o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, bem como o vice-primeiro-ministro e líder do partido ultraconservador Lei e Justiça, Jaroslaw Kazcynski.

Bulgária

As autoridades búlgaras decidiram hoje encerrar as aulas presenciais nas universidades e no ensino secundário, entre outras medidas, para travar a propagação da covid-19, numa altura em que o país está a registar dias consecutivos de recordes de contágios.

A Bulgária notificou nas últimas 24 horas 2.569 novos casos, 326 mais do que na véspera e refletindo mais um pico de contaminações, enquanto o total de pacientes hospitalizados subiu para 2.217, mais 87 do que no dia anterior. O país acumula até à data 42.701 infeções, estando atualmente ativas 22.597, enquanto o total de mortes é de 1.161.

Somada a um crescente número de pessoal médico contagiado, a situação na Bulgária ameaça colapsar as unidades hospitalares, advertiram as autoridades locais. Entre as medidas restritivas impostas pelo executivo búlgaro figuram o fim de espetáculos culturais, incluindo teatros e cinemas, à exceção dos concertos, que serão permitidos se o número de espetadores for inferior à capacidade do recinto.

A partir desta quinta-feira e até 12 de novembro, ficarão encerrados bares, discotecas e clubes. Os restaurantes poderão permanecer abertos, mas cumprindo uma série de restrições, e os eventos desportivos decorrerão sem público.

Argentina

A Argentina registou 14.308 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, no mesmo dia em que Diego Maradona decidiu ficar em isolamento, por precaução, após ter tido contacto com uma pessoa com sintomas da doença. O antigo internacional argentino e atual treinador da equipa da primeira divisão Gimnasia y Esgrima de la Plata anunciou na terça-feira que decidiu permanecer em isolamento até receber o resultado dos testes à covid-19.

O campeonato de futebol deverá recomeçar esta semana, depois de ter sido interrompido em março, para travar a progressão da doença no país. Desde o início da pandemia, a Argentina contabilizou 1.116.609 casos confirmados do novo coronavírus, além de 29.730 vítimas mortais, com 430 óbitos só nas últimas 24 horas.

Segundo o Ministério da Saúde argentino, 921.344 pessoas já recuperaram da doença. Com 44 milhões de habitantes, a Argentina é o sétimo país com mais infeções a nível mundial, depois dos Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia, França e Espanha, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins. Em termos de óbitos, a Argentina está em 12.º lugar a nível mundial.

México

O país registou 643 mortos e 5.942 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, informaram as autoridades. O número total de óbitos subiu para 89.814 e o de contágios para 901.268 desde o início da pandemia. As autoridades adiantaram que 659.473 pacientes já foram dados como recuperados.

A covid-19 é a quarta causa de morte no México, atrás apenas de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística e Geografia. É o décimo país com mais infeções e o quarto com mais mortes devido à covid-19.

China

A Comissão de Saúde da China anunciou hoje terem sido identificados 22 casos de contágio local, nas últimas 24 horas, na região de Xinjiang, extremo noroeste do país, e 20 casos oriundos do exterior.

No domingo, a China localizou um surto na cidade de Kashgar, mas até agora os casos detetados eram assintomáticos. A China não inclui pessoas infetadas assintomáticas nas estatísticas oficiais até que apresentem sintomas da doença.

Após o diagnóstico do primeiro caso, as autoridades de saúde locais lançaram uma campanha de testes em grande escala que prevê abranger 4,7 milhões de pessoas. As autoridades disseram que, nas últimas 24 horas, oito pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 298, incluindo quatro doentes em estado grave.

Desde o início da pandemia, a China registou 85.868 infetados e 4.634 mortos devido à covid-19.

África do Sul

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou hoje que foi colocado em quarentena depois de um dos convidados de um jantar no qual esteve presente ter tido um teste positivo à covid-19.

Em comunicado, a presidência sul-africana adiantou que o Presidente está bem e sem sintomas. "Seguindo as recomendações da autoridade de saúde, se surgirem sintomas, será feito um teste", é referido. Ramaphosa executará as suas tarefas remotamente enquanto estiver de quarentena, cuja duração não foi especificada.

A confirmação do caso positivo e o alerta a todos os convidados do jantar, inclusive o Presidente, foram dados na terça-feira, horas depois de Ramaphosa liderar dois atos públicos programados para aquela data: a descoberta de uma estátua em honra do ícone da luta anti-apartheid Oliver Tambo e a inauguração de um hotel.

A África do Sul registou 717.851 casos de covid-19 até ao momento, dos quais 19.053 mortos e 647.833 recuperados.

Em atualização