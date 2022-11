Um mito, números exagerados e o vírus criado e disseminado por governos: as teorias da conspiração em tempos de pandemia

Não é preciso gastar muito tempo nas redes sociais para, nestes tempos de dúvidas e medos, se tropeçar em teorias várias. Às vezes, simplificando a vida ao mensageiro original, entram-nos pelos grupos de WhatsApp. A pandemia de covid-19 funciona como um multiplicador de dúvidas, teorias, ideias e debates, e as plataformas como Facebook e Twitter servem de megafone. Como em tudo nos dias que correm, há dois lados da barricada nesta história: os que acreditam nas versões das autoridades de saúde e governos e os que levantam a sobrancelha ao que se está a passar no mundo.

Uma trabalho do Projeto YouGov-Cambridge Globalism, que contou com a colaboração do jornal “The Guardian”, quis compreender e quantificar o fenómeno das teorias de conspiração e para tal entrevistou 26 mil pessoas de 25 países, entre julho e agosto, para analisar de que forma estas estão a receber e digerir a informação em tempos de covid-19. Entre outras conclusões destaca-se que há ceticismo generalizado quanto à segurança de vacinas e que para um número significativo de pessoas se trata de um vírus criado e disseminado deliberadamente pelo Governo chinês. Quanto a esta segunda questão, acreditam nela mais de metade dos nigerianos ouvidos neste trabalho, mais de 40% dos sul-africanos, polacos e turcos e mais de 35% dos norte-americanos, brasileiros e espanhóis.

Os inquiridos foram também desafiados a responder à mesma questão sobre um papel semelhante do Governo norte-americano na criação e disseminação do vírus: 37% dos turcos entrevistados acreditam nessa versão, seguidos por Grécia e Espanha (1 em cada 5), Polónia (16%), França (12%) e Reino Unido (5%). Já 17% dos norte-americanos entrevistados admitem que esse cenário é possível ou provável.

Quanto aos povos mais desconfiados relativamente a vacinas, África do Sul (57%), Nigéria e México lideram a lista. Quase um em cada cinco inquiridos em quase todos os países analisados revelam preocupações relativamente a vacinas. Em sentido contrário, num cenário de mais confiança, estão Reino Unido (19%), Austrália e Suécia.

Noutro campeonato, e sempre de acordo com o Projeto YouGov-Cambridge Globalism, um em cada quatro franceses e um em cada cinco espanhóis e britânicos acreditam que a mortalidade do vírus está a ser exagerada. Nesta lista os mais desconfiados são Nigéria (59%) e Grécia (46%), com sul-africanos, polacos e mexicanos perto dos helénicos, enquanto australianos, suecos e japoneses moram no campo oposto.

Um em cada cinco polacos respondeu que esta pandemia é um mito, criado por “forças poderosas”, uma versão que gera adeptos quase na mesma proporção na Turquia, Egito e Arábia Saudita. Nos Estados Unidos 13% tem essa visão da questão.

Em declarações ao "Guardian", um psicólogo da Universidade de Bristol, especialista em desinformação, explicou que a falta de controlo de uma situação, como a que vivemos em tempos de pandemia, leva à proliferação de teorias da conspiração. "Dão às pessoas uma sensação de conforto psicológico, a sensação de que não estão à mercê da aleatoriedade", reflete Stephan Lewandowsky. "[As teorias de conspiração] são perigosas em qualquer momento, mas ainda mais numa pandemia se levarem as pessoas a ignorar os conselhos oficiais ou a cometer atos de vandalismo ou violência."