Tâmega e Sousa tem mais de 140 internados por covid-19: o “permanente redesenhar” do hospital mais afetado

O Centro Hospitalar Tâmega e Sousa atingiu mais de 140 internados covid, dos quais dez em cuidados intensivos. Com cerca de 500 camas para internamento, das quais se tem de excluir as de pediatria e as de serviços específicos, como a obstetrícia, o hospital tem nesta fase cerca de 28% das camas alocadas a doentes infetados com o novo coronavírus.

Fruto do surto da pandemia que abrange a zona do Tâmega e Sousa, principalmente as cidades de Felgueiras, Paços de Ferreira e Lousada - entretanto em semi-confinamento - o principal hospital da região chegou a ter, na semana passada, dias com 800 doentes a chegarem à urgência, “uma afluência muito superior aos dias de pico da gripe”, reconhece ao Expresso Carlos Alberto Silva, presidente do conselho de administração do CHTS, que ainda assim sossega os ânimos: “o anúncio do caos é absolutamente exagerado. Não podemos dizer que estamos no limite porque vamos reinventando soluções, como sempre fizemos”.

O hospital tem estado a transferir alguns doentes para outras unidades, como sempre fez quando se mostrou necessário. A diferença, assinala o gestor hospitalar, é que, no caso específico dos doentes covid, “não é possível transferir para mais lado nenhum a não ser para o hospital da Universidade Fernando Pessoa, em Gondomar, porque os hospitais privados não aceitam a transferência de doentes covid”, lamenta.

“Se há um mês me perguntasse onde é que eu ia colocar 100 doentes, não saberia, 140 muito menos, e a verdade é que eles estão cá”

Carlos Alberto Silva diz que “as medidas que foram sendo tomadas foram surtindo alguns efeitos” no serviço de urgência, “seja porque a Saúde 24 já está a fazer a prescrição dos exames e, portanto, as pessoas vão fazê-lo sem terem de vir para cá, seja eventualmente porque algumas pessoas já deixaram de vir à urgência com algum receio da pandemia”.

A instalação, na passada sexta-feira, pelo INEM, de um hospital de campanha à entrada do serviço de urgência permite também “retirar uma boa parte dos doentes com pulseira azul e verde das estruturas habituais do hospital” e, assim, ganhar espaço.

Uma das prioridades do hospital, garante o presidente do conselho de administração, é não falhar para com os doentes não-covid - “continuamos a ter os AVC, as pneumonias, os acidentes na estrada”, garante - e, por isso, não esconde que os “profissionais estão sujeitos a uma pressão enorme, não há como esconder isso”.

"Somos um grande hospital que serve 5% da população portuguesa. Ao longo do ano, já somos a segunda maior urgência do norte do país, a seguir ao São João. Mas não temos os recursos de um grande hospital central. Temos um terço dos colaboradores e do orçamento anual do São João e, neste momento, temos o dobro dos doentes covid internados “, admite ainda Carlos Alberto Silva.

A gestão é feita diariamente e em função das necessidades. “Se há um mês me perguntasse onde é que eu ia colocar 100 doentes, não saberia, 140 muito menos, e a verdade é que eles estão cá”, confessa. Mas o gestor não se inibe de chamar à razão os cidadãos para o surto que adjetiva de “evitável”, para além de “inesperado”. Na opinião de Carlos Alberto Silva, os hospitais, apesar de “muitíssimo melhor preparados [do que na primeira fase da pandemia], não conseguirão resolver o problema sozinhos se não houver, na comunidade, um comportamento adequado”. Por isso, pede às pessoas dos 12 concelhos abrangidos pelo hospital que usem máscara, cumpram a etiqueta respiratória e o distanciamento físico e tenham “mais uns meses de paciência”.