Visitas nos hospitais proibidas há sete meses. Falta família, sobra dor

A decisão é recente, mas os idosos que vivem em lares já podem ser visitados duas vezes por semana. Também nas prisões, as visitas são permitidas. Os doentes internados nos hospitais, contudo, continuam sem poder contar com o acompanhamento dos familiares. Desde março que a Direção-Geral da Saúde (DGS) restringiu fortemente as visitas aos hospitais. A 4 de junho, Graça Freitas abriu uma fresta de esperança: “Vamos esperar mais uns dias para ver como evolui a situação em Lisboa, se vai ter ou não reflexos no resto do país e depois, obviamente, serão emitidas orientações para permitir visitas a doentes internados.” Mais de quatro meses passados, não houve alterações, embora cresçam as informações de que as visitas voltarão a ser permitidas. Ao Expresso, a DGS não confirma.

“Eu falo porque é necessário reverter a situação, não é sustentável manter este isolamento. A situação é indigna. É desumana a forma como se está a tratar as pessoas.” Luís Lourenço, professor universitário, não se contém: a morte do pai, Rui, 85 anos, internado no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, é uma ferida que não se cura.