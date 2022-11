Presidente da Câmara de Cascais denuncia surto com origem “numa festa de aniversário em clube de luxo de Lisboa”

O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, denunciou a existência de um surto de covid-19 em Cascais com origem “numa festa de aniversário em Lisboa”.

Numa publicação na sua página de Facebook, o autarca afirmou que estiveram presentes “dezenas de jovens de Cascais” nessa festa de aniversário, tendo muitos deles ficado infetados. No “dia seguinte, tiveram outra festa de aniversário e criaram mais cadeias de transmissão”.

Esta situação, acrescenta na publicação, “a par de um foco num dos lares ilegais de Cascais, foram responsáveis por um número muito expressivo de casos” no concelho.

O Observador já tinha dado conta do referido evento, que terá acontecido, segundo o jornal, no dia 15 de outubro, no JNcQUOI Club, um clube de luxo na Avenida da Liberdade, em Lisboa. É propriedade do Grupo Amorim Luxury, liderado por Paula Amorim. Terão estado presentes na festa várias dezenas de jovens com 18 anos ou idades aproximadas, mas também menores, diz o jornal.

Imagens divulgadas posteriormente nas redes sociais mostravam pessoas a dançar sem máscara e sem distanciamento social. Contactada para falar sobre o assunto, a organização garantiu que as imagens não correspondem à realidade e que não se tratou de uma festa, mas sim “um jantar com DJ”.