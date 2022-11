Precários. Serralves e Casa da Música na mira do Ministério Público

Os 21 trabalhadores do Serviço Educativo Artes de Serralves, sinalizados pela a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) como prestadores de “atividade aparentemente autónoma”, quando exerciam funções em condições “de contrato de trabalho”, já foram notificados que os seus processos transitaram para o Ministério Público (MP). O grupo de guias de visitas ao Museu de Arte Contemporânea e orientadores de oficinas para escolas e famílias, alguns a trabalhar a recibo verde há mais de 10 anos na Fundação de Serralves, foram notificados que os seus processos seguem para o Tribunal de Trabalho, após o Conselho de Administração (CA) ter deixado passar o prazo dado pela ACT (entre 5 e 8 de outubro) para efetuar contratos com os falsos independentes.

Na Assembleia da República, Ana Pinho, presidente da Fundação, negou que a ACT tenha ouvido o CA no âmbito de uma ação inspetiva, entre abril e julho, e alegou que os educadores desenvolviam funções com “grande autonomia”, sem carga horária definida e que Serralves não tem capacidade para resolver “problemas que são sistémicos da sociedade portuguesa”. Patrícia Vale, Sofia Santos, Inês Soares e Inês Lopes, precárias com dois a 10 anos de casa, refutam o não cumprimento de horários ou de agenda, e que “é falso” que nunca tenham reivindicado contratos efetivos.

“Tentamos, mas nunca houve abertura para negociar outro tipo de vínculo, mas, mesmo os que não o fizeram antes da pandemia, nada os impediria que o pedissem agora”, diz Patrícia, 45 anos, licenciada em em psicologia, com formação em pintura e curadoria. Com uma filha menor, viu o seu rendimento reduzido a 10% desde março, numa altura em que a oferta de trabalho na área cultural “é rara devido ao surto”. Após uma manifestação em junho e a entrega no Ministério da Cultura e Parlamento de um abaixo-assinado com mais de dois mil subscritores, a maioria dos Educadores nunca mais foi escalada. “Na Fundação vive-se um clima de medo e represálias, mas vamos até ao fim”, afiançam as educadoras.

Ana Pinho desdiz ACT

A versão da presidente do Conselho de Administração da Fundação, que tem como vices a ex-ministra da Cultura Isabel Pires de Lima, Pacheco Pereira e Manuel Ferreira da Silva, é outra. Em audição na Assembleia da República, Ana Pinho negou que a inspetora-geral da ACT tivesse ouvido “qualquer elemento da direção ou administração” de Serralves, tendo referido que Luísa Guimarães, “ao arrepio do princípio base do contraditório”, não se preocupou em apurar todos os factos ou a versão distinta dos prestadores de serviço.

Ao Expresso, Sofia Santos, 34 anos, em Serralves desde 2012, licenciada em Belas Artes e mãe de Olívia, prestes a fazer dois anos, assegura que, pelos menos, a coordenadora do Serviço Educativo Artes foi ouvida pela ACT. “Quem nunca foi ouvida pela administração da Fundação foi a equipa de educadores. Fomos completamente esquecidos quando Serralves fechou devido ao confinamento obrigatório”, diz Sofia.

A líder da Fundação lembrou no Parlamento que Serralves, instituição de capitais privados e públicos, tinha programados para este ano mais de 600 eventos, muitos cancelados devido à pandemia. Ana Pinho justificou ainda a suspensão de atividades com a quebra brutal de receitas de bilheteira por ausência de público e uma cada vez difícil angariação de mecenato, frisando que o Estado contribui apenas com um terço do orçamento da Fundação. “É uma situação muito diferente de outras instituições culturais que vivem maioritariamente de comparticipações públicas”, afirmou, garantido que Serralves não despediu qualquer colaborador, nem recorreu a lay-off.

O recurso a prestadores de serviços ao longo de 30 anos é explicado por Ana Pinho com a transversalidade da produção das atividades, que “obrigam a procurar no mercado profissionais independentes que melhor respondam às solicitações”. De acordo com a responsável da Fundação, as atividades dos educadores de artes assumem um carater “pontual ou sazonal”, como são os eventos 'Serralves em Festa' ou a 'Festa de Outono'. Para Ana Pinho, as dinâmicas das atividades não se compadecem, por isso, com “quadros rígidos de trabalhadores”.

A equipa de 21 educadores garante, contudo, que a maioria das atividades têm carater permanente, como as visitas orientadas, oficinas escolares, oficinas em estabelecimentos prisionais ou preparação de exposições. “Outras são sazonais, mas repetem-se todos os anos”, diz Inês Soares, formada em Artes Plásticas com pós-graduação em Ilustração, que aos 28 anos desabafa estar cansada de ser “tarafeira” e lamenta que, ao contrário de outras instituições culturais, Serralves tenha rejeitado todas as propostas dos educadores de artes para atividades em regime online, “fazendo tábua-rasa da excecionalidade legal do regime de teletrabalho”.

A tese de retaliação contra os manifestantes é sustentada pelas educadoras, não só pelo facto de só esporadicamente uma ou outra ter escalada, mas sobretudo por verem que os três educadores que não assinaram as denúncias públicas são escalados com regularidade pela instituição. De acordo com as quatro educadoras ouvidas pelo Expresso, Serralves exigia dos prestadores de serviços uma disponibilidade mínima três dias ou seis turnos semanais, ficando qualquer alteração de escala sujeita a aprovação superior. Pagas a recibo verde mensal consoante as atividades, as quatro educadoras referem que perderem entre 60% a 90% dos seus rendimentos nos últimos sete meses, vivendo com apoio extraordinário do atribuído no âmbito da pandemia e a ajuda da família.

Além de nunca terem tido direito a subsídio de férias, natal ou de licença de maternidade, os educadores de artes eram “obrigados” a pagar à sua custa seguro de acidentes de trabalho. Embora estejam a tentar arranjar trabalho ou a colaborar noutras instituições em part-time até à decisão dos tribunais de trabalho, o desejo de Sofia, Patrícia, Inês Soares e Lopes é “mesmo voltar” a Serralves. “Vestimos a camisola deste Museu fantástico, mas queremos regressar com um contrato justo”.