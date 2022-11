É proibido. Mas pode-se fazer? Restrições regressam a toda a Europa com o aumento de casos

Stina Wejsfelt Borell, uma estudante universitária sueca, não se lembra da última vez que andou de transportes públicos em Gotemburgo. “Antes da pandemia costumava andar de elétrico a toda a hora, apesar de viver no centro da cidade e não precisar assim tanto”, diz mal o Expresso lhe pergunta qual a principal restrição que o vírus trouxe à sua vida. “No início estava cética em relação à forma da Suécia lidar com a pandemia, mas as pessoas seguiram as recomendações do Governo. Senti-me segura.” É uma questão de escolha, diz Stina, de 22 anos: “Conheço pessoas de risco que não saem à rua desde março, e outras que perderam a paciência e já estão a ir a todo o lado.”

Numa altura em que os países europeus voltam a impor restrições para limitar os contágios de covid-19, a Suécia está desde dia 19 de outubro a apostar em “confinamentos locais”: passa a haver mais músculo para instruir os cidadãos a não frequentar locais públicos movimentados, mas as medidas estão “entre as regras e as recomendações”, disse a autoridade nacional de saúde pública sueca ao “The Telegraph”. A zona é cinzenta, mas uma coisa é clara: os cidadãos que não cumprirem não são multados.