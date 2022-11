Covid-19. Mais 2.899 infetados e 31 mortes, o número mais alto em seis meses (e apenas superado em nove dias)

O boletim da Direção-Geral da Saúde, que é referente a quinta-feira, dá conta de mais 31 vítimas mortais, 2.899 infetados e 1.349 recuperados. Os números gerais são assim: 112.440 infetados, 2.276 óbitos, 65.880 recuperados.

Há seis meses que não morria tanta gente em 24 horas, mais exatamente desde 24 de abril, quando foram anunciadas 34 mortes. O mês de abril foi, aliás, o mais dramático neste segmento desde que a pandemia começou. Apenas noutras nove ocasiões (entre 3 e 24 de abril) morreram mais do que as 31 pessoas declaradas nesta sexta-feira (+1,38% face à véspera):

24 abril: 34 mortes

23 abril: 35 mortes

15 abril: 32 mortes

14 abril: 32 mortes

12 abril: 34 mortes

11 abril: 35 mortes

8 abril: 35 mortes

7 abril: 34 mortes

3 abril: 37 mortes

Relativamente a novos casos de infeção (2.899), um aumento de 2,65% relativamente ao dia anterior, trata-se do segundo pior dia da pandemia, logo após o que foi anunciado pelo boletim de quinta-feira: 3.270 (o maior número de infeções diárias registado até ao momento).

Os internamentos nos hospitais portugueses também aumentaram (mais 53, para um total de 1.418). Nunca tantos doentes tinham estado internados por infeção com covid-19 em Portugal. Há, no entanto, menos duas camas ocupadas nas Unidades de Cuidados Intensivos (198).

Há mais 1.519 casos ativos no país, elevando o total para 44.284.

Norte representa 52,3% dos novos casos de infeção

Na análise por regiões, o norte do país volta a liderar no número de diários: 1.516 (+14 óbitos). Em Lisboa e Vale do Tejo houve mais 918 infetados (+9 mortes), na região Centro 364 infetados (+5 mortes), no Alentejo 53 infetados (+2 mortes), no Algarve 38 infetados (+1 morte), na Madeira e Açores mais oito e dois novos infetados, respetivamente.

No total, a região da capital continua a liderar em casos (51.313, +913 mortes), enquanto o Norte lidera na contagem de vítimas mortais (1.001), num universo de 46.391 casos de infeção. A estas regiões seguem-se Centro (9.388 casos, 290 mortes), Algarve (2.373 casos, 24 mortes), Alentejo (2.272 casos, 33 mortes), Madeira (369 casos) e Açores (334 casos, 15 mortes).

O boletim da DGS revela os casos de infeção e o número de óbitos por faixa etária. Sendo assim, as infeções identificadas distribuem-se da seguinte maneira:

0-9 anos: 4.735 casos (+100)

10-19 anos: 7.476 (+242)

20-29 anos: 18.906 (+583)

30-39 anos: 18.207 (+431)

40-49 anos: 18.486 (+470)

50-59 anos: 16.207 (+401)

60-69 anos: 10.963 (+293)

70-79 anos: 7.255 (+160)

+80 anos: 10.039 (+213)

desconhecido: 166 casos

A maioria das mortes registadas nas últimas 24 horas dizem respeito a doentes com mais de 80 anos. Quanto a vítimas mortais, o boletim revela o seguinte panorama:

0-9 anos: 1 morte

10-19 anos: 0

20-29 anos: 2

30-39 anos: 5

40-49 anos: 25

50-59 anos: 67

60-69 anos: 201 (+3)

70-79 anos: 448 (+4)

+80 anos: 1.527 (+24)