'Corona-parties' podem vir a ser o novo normal, defende imunologista de Cambridge

O novo coronavírus pode estar para ficar e as chamadas 'corona parties', festas em que os jovens se juntam com o objetivo de contraír o vírus e ganhar imunidade de grupo, tenderão a ser o novo normal se a pandemia não for erradicada, defendeu esta quinta-feira um imunologista da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, citado pelo jornal "The Guardian".

Paul Lehner, professor de medicina e imunologia da universidade britânica avançou que a evolução da covid-19 "será similar aos quatro coronavírus endémicos que circulam" e que são geradores das comuns constipações. "Os jovens ou são vacinados ou apanham - e os jovens no geral não ficam doentes com este vírus".

"Vou ser otimista e dizer que não penso que este vírus é tão incomum ao ponto de nos exterminar ou pôr-nos a viver de forma peculiar ou tão diferente relativamente à que vivemos atualmente", enfatizou o professor de Cambridge num evento promovido pelo Science Media Centre, onde defendeu que devia haver 'corona-parties' a expôr os jovens ao vírus, uma vez que o seu risco é baixo.

Esta posição de Paul Lehner é contestada por outros cientistas, que se opõem à ideia de deliberadamente expor os jovens ao coronavírus para ganhar imunidade de grupo. Para David Heymann, professor de doenças infecciosas da London School of Hygiene and Tropical Medicine, "um dos cenários é que a Sars-CoV2 se torne tão endémica nos humanos como os quatro outros coronavírus, mas não conhecemos ainda os efeitos da infeção a longo prazo, mesmo entre os que são jovens e assintomáticos"