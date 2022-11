Marcelo já discutiu com Costa regresso ao estado de emergência

Marcelo Rebelo de Sousa já analisou com António Costa a possibilidade de ter que voltar a decretar o estado de emergência no país. “Eu disse, no 5 de Outubro, que o que se entender que tem de ser decidido será decidido”, recorda o Presidente da República ao Expresso, assumindo que, quando o primeiro-ministro fala (como aconteceu sexta-feira, em Bruxelas) da hipótese de regresso ao estado de emergência, fá-lo “porque se trata de uma matéria que tem sido apreciada nas conversas com o Presidente da República”.

Horas antes, António Costa tinha confirmado que o cenário mais radical, sendo indesejável, não pode ser afastado: “Esperemos que isto não tenha de chegar ao ponto em que o Presidente da República tenha de voltar a declarar o estado de emergência”, afirmou. E o discurso entre ambos foi articulado para um misto de dramatização e alerta coletivo: ou as pessoas entram em registo de cuidado máximo ou torna-se inevitável avançar para medidas mais radicais.