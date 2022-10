Covid. Hospital de S. João cancela cirurgias após subir nível do plano de contingência

O Hospital de São João, no Porto, vai ativar "nas próximas horas" o nível III (penúltimo) do plano de contingência para a covid-19 após ter sentido pressão de internamento de doentes face à pandemia.

Em resposta à necessidade de aumentar as áreas de internamento e ao aumento do fluxo no serviço de urgência, o serviço de medicina interna vai ser alocado para internamentos covid, tendo essa decisão impacto direto no número de cirurgias, "com a suspensão de parte da atividade cirúrgica programada", revela o hospital em comunicado.

O Expresso já tinha noticiado que seria este o cenário mais provável, mesmo antes da reunião de urgência do gabinete de crise do maior centro hospitalar do norte do país, realizada durante a tarde desta terça-feira.

Fernando Araújo, presidente do conselho de administração do São João e ex-secretário de Estado da Saúde, admitiu que os profissionais estão "muito preocupados com o evoluir da situação, em função do crescimento acentuado do número de casos. "Além da enorme pressão no serviço de urgência, temos agora o impacto determinante no internamento." Fernando Araújo explicaainda que já existem alguns profissionais infetados ou em quarentena, "o que pode colocar problemas complexos no sistema a curto prazo".

O Centro Hospitalar de São João tem neste momento 52 infetados internados, 11 em cuidados intensivos e duas unidades dedicadas à pandemia que já atingiram 100% de lotação - a de ginecologia e a de doenças infecciosas.