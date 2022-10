Covid-19. Alemanha supera 4.000 novos casos num dia

Com mais 4.122 casos de covid-19 num só dia e 13 vítimas mortais, a Alemanha soma agora 30 cidades ou distritos na lista das consideradas zonas de risco pelo Instituto Robert Koch (RKI).

De acordo com os critérios do RKI, uma zona é designada de risco quando supera as 50 infeções por 100.000 habitantes em sete dias. Além de Berlim, também Colónia, Frankfurt, Estugarda e Munique integram a lista de 30 cidades e distritos a vermelho no mapa alemão.

Para esta quarta-feira está prevista a primeira reunião presencial da chanceler Angela Merkel com os líderes dos 16 estados federados, para debater os novos passos na luta contra as cadeias de transmissão do vírus.

A Rússia registou 244 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, um recorde desde o início da epidemia do novo coronavírus no país, que enfrenta agora uma nova onda de infeções do vírus.

O recorde anterior, de 232 mortes em 24 horas, foi registado no dia 29 de maio, em pleno confinamento no país.

Foram também contabilizadas esta terça-feira, pelo terceiro dia consecutivo, mais de 13.000 novos casos diários (com 13.868 registos).

Autoridades russas somam agora um total de 1,32 milhões de casos de infeção e 22.966 mortes.

A Índia registou 706 mortos e 55.342 infetados com covid-19 nas últimas 24 horas, o valor mais baixo de casos desde 10 de agosto, anunciaram as autoridades indianas.

Desde o início da pandemia, o país contabilizou mais de 7,17 milhões de infeções (7.175.880), além de 109.856 óbitos causados pela doença.

Apesar de uma redução gradual do balanço diário nas últimas semanas, a Índia continua a ser o segundo país do mundo com mais infeções confirmadas, esperando-se que venha a ultrapassar em breve os Estados Unidos, atualmente com mais de 7,8 milhões de casos.

Já na China, a Comissão de Saúde informou terem sido diagnosticados 13 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, entre os quais seis locais, pondo fim a 57 dias consecutivos sem infeções domésticas.

Os seis casos foram detetados na cidade portuária de Qingdao, província de Shandong, depois de as autoridades terem detetado três doentes assintomáticos num hospital designado para tratar viajantes oriundos do exterior, com resultados positivos nos testes realizados à covid-19, à chegada ao país.

Os sete casos restantes, todos 'importados', foram diagnosticados no município de Xangai (leste) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Mongólia Interior (noroeste) e Sichuan (centro).

No México, país com uma taxa de mortalidade superior a 10% - uma das mais altas a nível mundial. - foram registadas 164 mortes nas últimas 24 horas. Quanto a novos infetados, foram identificados 3.542, segundo as autoridades de saúde mexicanas.

Os Estados Unidos registaram 41.688 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, o que faz subir para mais de 7,8 milhões os casos desde o início da pandemia, a que se somam 214.045 mortos (um número inferior ao balanço dado no domingo - 214.765 - sem ter sido explicado o motivo).

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.

Outro dos balanços mais recentes, dado a conhecer pela Argentina, dá conta de mais 318 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, além de 9.524 novos casos confirmados.

A província de Buenos Aires continua a ser o principal foco de transmissão, ainda que nos últimos dois meses o país tenha registado um forte aumento de contágios no interior do país.