O boletim da DGS à lupa: internados têm segunda maior subida do mês em 24 horas (e crescem há nove dias consecutivos)

O boletim desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista mais 1.249 casos de infeção com covid-19, 14 mortos e 311 recuperados em Portugal (dados relativos a domingo). No total, há agora 87.913 casos confirmados, 2.094 vítimas mortais e 53.498 recuperados.

O número de casos ativos atinge um novo máximo: 32.321, com mais 924 pessoas contabilizadas nas últimas 24 horas.

O número de novos casos aumenta face a domingo (1.090) e mantém-se acima dos 1.000 pelo quinto dia consecutivo (o máximo de toda a pandemia foi atingido no sábado, com 1.646 novos infetados). A taxa de crescimento é de 1,44%.

O pior registo em quase cinco meses em termos de óbitos é igualado: para se encontrar um valor mais alto é necessário recuar a 20 de maio (16). Desde então, já se registaram 14 mortes em 24 horas em oito ocasiões, a última das quais na passada terça-feira (6 de outubro). A taxa de crescimento dos óbitos face a domingo é de 0,67%.

Os recuperados têm o pior registo dos últimos seis dias, abaixo da média dos últimos sete dias (434,9) e dos últimos 30 (320,1).

Internados e pacientes em cuidados intensivos voltam a subir

O número de internados volta a subir, pelo nono dia consecutivo, com 34 novos registos. Trata-se do segundo valor mais elevado deste mês, apenas superado na passada quinta-feira (37). O total de internados em enfermaria é agora de 877: quase o dobro do registado há 30 dias (452, a 13 de setembro) e que se aproxima dos valores de maio. Para registar um número superior, temos de recuar a 1 de maio (892).

Nestes novos dias consecutivos de aumento, o saldo de doentes em enfermaria aumentou em 209 pessoas.

Quanto aos internados em unidades de cuidados intensivos são agora 128 (+4). Recorde-se que no sábado houve menos três internados nos cuidados intensivos face à véspera, após dois dias com valores nas duas casas decimais: 11 (quinta-feira) e 10 (sexta).

Lisboa ganha terreno, mas Norte continua a liderar em novos casos

Na distribuição regional, o Norte continua, pelo quinto dia consecutivo, a concentrar a maioria dos novos casos, representando 48,2% do total de novos casos em todo o país. Ainda assim, de domingo para segunda, houve um ligeiro decréscimo de novos casos, de 625 para 602. No sábado, foram contabilizadas 920 novas infeções no Norte, um recorde absoluto na pandemia.

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) regressa aos valores registados entre quarta-feira e sábado, com cerca de 500 novos casos (a exceção foi domingo, dia em que se contabilizaram 329 novas infeções). O boletim da DGS desta segunda-feira refere 505 novos casos.

No seu conjunto, as regiões Norte e LVT representam 88,6% do total de novas infeções a nível nacional. As restantes regiões representam 11,4% dos novos casos: Centro (87; 6,97%), Alentejo (15; 1,2%), Algarve (27; 2,16%), Açores (3; 0,24%) e Madeira (10; 0,8%).

Do total de 14 vítimas mortais nas últimas 24 horas, oito foram registadas no Norte e as outras seis em LVT.