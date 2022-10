Covid-19. Singapura autoriza cruzeiros para parte nenhuma

Depois dos aviões, os barcos de cruzeiro. Em duas das indústrias mais afetadas pela pandemia, nada parece ser demasiado estranho quando se procura restaurar a confiança dos clientes. E se em muitas cidades pelo mundo fora a entrada de turistas está bastante restringida, a solução é organizar viagens sem destino.

Desde agosto já houve diversos voos com partida e chegada no mesmo local, sem paragens pelo caminho. Agora é a vez dos navios. Singapura acaba de anunciar que autorizou duas empresas a organizar viagens desse tipo. A primeira, da Genting Cruise LInes, terá início a 6 de setembro; a seguir, em dezembro, virá a Royal Caribbean, revela o jornal "The Guardian".

Os cuidados anunciados para garantir a segurança a bordo, além da proibição de desembarques, incluem quarentenas (duas, no caso de tripulantes oriundos de outros países: duas semanas antes de chegarem a Singapura e outras duas semanas lá), turnos de limpeza acrescidos e renovação constante do ar a bordo. Os passageiros serão desencorajados de se juntarem e terão de realizar testes. A lotação a bordo será reduzida a metade, e as máscaras serão obrigatórias a todo o momento.

Dado que a indústria dos cruzeiros ficou fortemente associada à covid-19 nas fases iniciais da pandemia - um dos seus navios, o Diamond Princess, foi mesmo incluido na lista internacional de infetados e mortos, ao lado dos países do mundo - todos os cuidados são poucos.

Tentativas anteriores de recomeçar essas viagens não parecem ter corrido bem, e a indústria enfrenta a maior crise da sua história, com barcos reconvertidos para outros fins e outros a serem pura e simplesmente retirados de atividade.