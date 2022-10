Medicamento usado por Trump “pode dar para tratar um presidente mas não milhões de pessoas - não é definitivamente a penicilina da covid”

the washington post

Entre vários fármacos foi administrado a Donald Trump um medicamento experimental produzido pela empresa de biotecnologia Regeneron, com sede em Nova Iorque, nos EUA. Segundo o Presidente norte-americano, foi esse mesmo medicamento que o salvou do vírus da covid-19, tanto é que a empresa anunciou esta quinta-feira ter pedido uma autorização ao organismo regulador de medicamentos nos EUA, a Administração para a Alimentação e os Medicamentos (FDA na sigla em inglês), para disponibilizar a terapia a toda a população. Mas será este o fármaco que irá, de facto, salvar a população do vírus?