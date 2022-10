Madrilenos sem saber o que podem fazer: tribunal anula confinamento ordenado por Sánchez

Desconcerto total. O Tribunal Superior de Justiça de Madrid (TSJM) recusou-se a ratificar o conjunto de disposições legais ordenadas pelo Ministério da Saúde há uma semana, que restringia os movimentos na capital espanhola, no âmbito da luta contra a pandemia. A cidade e outros nove municípios dos arredores com mais de 100 mil habitantes, num total de cerca de cinco milhões de pessoas, voltam a um limbo jurídico no tocante às obrigações da população para combater o preocupante aumento dos contágios.

