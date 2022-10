Governo avalia necessidade de medidas para fazer face à pandemia na próxima semana

O Governo vai avaliar na próxima semana as medidas que possam vir a ser necessárias para fazer face ao aumento do número de casos. "Na próxima semana tomaremos as decisões que neste momento não tenho condições de antecipar", disse Mariana Vieira da Silva numa conferência de imprensa a meio da reunião do Conselho de Ministros.

Aos jornalistas, a ministra de Estado e da Presidência repetiu que o Governo procurará sempre "evitar" o "confinamento total e generalizado" como se viveu na primavera e que o Executivo irá tomar as "medidas necessárias", sem no entanto especificar quais. Isso ficará para a semana dado que ainda é preciso ter conversas e fazer avaliações que ainda não foram feitas, disse.

Além da garantia de tentar evitar ao máximo o confinamento, Mariana Vieira da Silva referiu que "a disponibilidade de revisão das medidas é total".