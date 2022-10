O boletim da DGS à lupa: internados aumentaram 94% nos últimos 30 dias e estão ao nível de maio

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde dá conta de 944 novos casos, oito óbitos e 325 curados nas últimas 24 horas (dados referentes a terça-feira). No total, desde o início da pandemia, em março, já foram infetadas 81.256 pessoas em Portugal.

Depois de um dia distante do que tem sido habitual (427 novos casos no boletim de terça-feira), os dados desta quarta-feira revelam uma subida importante (944), quando a média dos últimos sete dias foi 799. Nos últimos 14 dias a média diária tem sido de 760 novos casos de infeção de covid-19.

Após quatro dias acima das 10 mortes (14, 13, 10 e 12), registaram-se oito óbitos: cinco em Lisboa e Vale do Tejo e os restantes nas regiões Norte, Centro e Algarve. Já morreram no país 2.040 pessoas. A média de mortes nos últimos 14 dias foi 9,6 (nos últimos sete dias foi 9,8).

O dado porventura mais alarmante está nos internamentos: há mais 32 camas ocupadas nos hospitais portugueses, o maior aumento em 24 horas desde 25 de setembro, dia em que se registaram 36. Esta quarta-feira há 764 internados em enfermaria, quando nesse dia havia 624. Mas se recuarmos 30 dias, até 8 de setembro, verificamos que o boletim mencionava então 394. Ou seja, no espaço de um mês há um aumento de 93,9% (370, em número absoluto) - quase o dobro.

Os números atuais comparam com meados de maio: a 10 de maio havia 797 internados em enfermaria.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, na conferência de imprensa desta quarta-feira, a taxa de ocupação de camas de internamentos, destinadas a doentes covid, está entre 70 e 80%. Nas Unidades de cuidados Intensivos não houve alterações: mantém-se os 104 doentes.

Há mais 325 pessoas curadas no país, o que significa um aumento de 0,64% face à véspera. O total subiu assim para 51.037.

Neste momento há 28.179 casos ativos no território nacional, mais 611 do que no último boletim. Há 46.023 contactos em vigilância, menos 414 do que na véspera.

LVT e Norte com 494 e 356 novos casos

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar o maior número de infeções (41.225, mais 494 do que na véspera), seguida da região Norte, com 29.469 casos (+356), a região Centro com 6.561 infeções (+58), o Algarve com 1.862 (+21) e o Alentejo 1.595 (+8). Finalmente, nas ilhas, que costumam apresentar valores muito inferiores, Madeira e Açores registaram até ao momento 257 (+6) e 287 (+1) casos.

Quanto aos óbitos, a região Norte é, até ao momento, a mais atingida, com 900 mortes (+1 do que na véspera), logo atrás surge Lisboa e Vale do Tejo com 811 vítimas mortais (mais cinco nas últimas 24 horas), o Centro com 269 mortes (+1), o Algarve com 25 (+1) e o Alentejo com 25 (sem óbitos nas últimas 24 horas). Também os Açores e a Madeira não registaram quaisquer óbitos, mantendo-se o saldo em 15 e zero, respetivamente.

De acordo com o boletim da DGS, à boleia das faixas etárias disponibilizadas, as infecções distribuem-se da seguinte maneira:

0-9 anos: 3.463

10-19 anos: 4.684

20-29 anos: 13.044

30-39 anos: 13.302

40-49 anos: 13.229

50-59 anos: 11.780

60-69 anos: 8.040

70-79 anos: 5.461

+80: 8.053

Desconhecido: 200

Segundo o documento da DGS, os óbitos registados desde o início da pandemia estão distribuídos assim:

0-9 anos: 1

10-19 anos: 0

20-29 anos: 2

30-39 anos: 5

40-49 anos: 23

50-59 anos: 63

60-69 anos: 178

70-79 anos: 402

+80: 1.366