Covid. Quem tiver 38º ou mais de temperatura não pode entrar no Parlamento a partir de segunda-feira

A medida foi recomendada pela Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho, aprovada em Conferência de Líderes no passado dia 16 de setembro e, depois de validada por Ferro Rodrigues, será aplicada a partir da próxima segunda-feira, 12 de outubro, dia em que todos os que entrarem na Assembleia da República passarão a ter medida a sua temperatura corporal. A entrada ficará vedada a quem tiver 38º ou mais de temperatura.

"A medição da temperatura corporal aplica‐se a todas as pessoas que pretendam aceder às instalações da Assembleia da República (Deputados, Funcionários Parlamentares, Pessoal dos Grupos Parlamentares, Serviço de Segurança, trabalhadores de entidades externas, pessoal de outras entidades com acesso autorizado às instalações da AR e visitantes)", lê-se no despacho de Albino de Azevedo Soares, secretário-geral da AR, a que o Expresso teve acesso.

Sendo garantido no documento que das medições não será guardado qualquer registo e que estas podem ser efetuadas por funcionários ou seguranças da Assembleia, fica claro que tendo temperatura igual ou superior a 38º será chamado ao local um "profissional de saúde" para avaliar a situação e só depois será decidida a possibilidade de entrar nas instalações. Caso o profissional de saúde não esteja no local o acesso será impedido.