Trump manda suspender negociações com os democratas para plano anticovid: diz que “a economia está muito bem”, Wall Street caiu logo 2%

O objetivo é erguer um pacote de medidas que permita mitigar os efeitos económicos provocados pela covid mas agora deixa de haver negociações: Trump tweetou que não quer negociar mais até às eleições e sublinha que o objetivo prioritário dos republicanos deve ser concretizar a nomeação de Amy Coney Barret para o Supremo:

O Presidente dos Estados Unidos deixa acusações à democrata e presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, com a qual não tem as melhores relações. Trump diz que Pelosi está a negociar de má-fé, que está a pedir dinheiro para áreas que não têm nada que ver com o combate à covid-19 e exalta o comportamento económico do país - “a nossa economia está muito bem”, “a bolsa está a bater recordes”, “a empregabilidade e a taxa de desemprego estão a recuperar e a bater recordes”, “o melhor está para vir”.

A Reuters, o Financial Times e o Wall Street Journal explicam o efeito imediato da notícia e do entusiasmo de Trump: o mercado bolsista reagiu mal e recuou - Wall Street caiu 2% após o anúncio do Presidente dos EUA.

Desde que saiu do hospital após lhe ter sido diagnosticado covid-19, e numa fase em que se devia encontrar em quarentena, Donald Trump já disse que quer debater com Joe Biden na próxima semana independentemente do facto de ter contraído a doença, já viu o Twitter admoestá-lo por estar a difundir informação enganosa sobre a covid-19 e agora provoca uma queda bolsista por ter decidido suspender as negociações para o plano de recuperação anticovid.

A prioridade de Trump, segundo o próprio, é fechar a nomeação de Amy Coney Barret, de forma a aumentar a maioria conservadora no Supremo - um tribunal que pode ser decisivo após as eleições se houver complicações na declaração do vencedor (Trump já levantou suspeitas sobre os votos por correspondência postal e declarou também que não estará propriamente disponível para uma transição pacífica de poder caso perca as eleições para Biden).