Paris sob ameaça do estado de emergência sanitária. Camas de reanimação só para doentes com covid

Os números diários do avanço da pandemia em França são alarmantes, com uma média de mais de 10 mil novos casos diários desde princípio de setembro. Este facto conduziu a novas medidas restritivas, em vigor desde esta terça-feira na região de Paris e noutras do país: fecho total de bares e cafés ou o rastreio (registo) obrigatório de todos os clientes de restaurantes, que são agora forçados a fechar às 22h e a respeitar um protocolo preventivo rigoroso.

Mas a inquietação em França tem sobretudo que ver com a situação “dramática” em diversos hospitais, que já começaram a adiar intervenções cirúrgicas de doentes sem covid e que podem deixar de ter capacidade de resposta nas próximas semanas devido a um previsível afluxo massivo de doentes. O alerta, sobretudo relacionado com os serviços de reanimação e de cuidados intensivos nos hospitais, foi lançado pelo conceituado “Instituto Pasteur”. De acordo com um estudo efetuado pelo centro de pesquisa deste conhecido instituto, feito com os dados recolhidos até 25 de setembro, os hospitais em diversas regiões de França estarão saturados até ao fim deste mês de outubro.

Se a trajetória da epidemia continuar como até agora, a projeção do Instituto parisiense aponta para uma situação muito preocupante, sobretudo nos hospitais de Paris e na sua região mais próxima, com a totalidade das camas de reanimação e de cuidados intensivos dos hospitais ocupada a 100% apenas com doentes covid ainda antes da data de 1 de novembro.

De acordo com os últimos números oficiais divulgados nesta terça-feira, 1417 doentes estão internados em reanimação ou em cuidados intensivos em toda a França, mais mil que no dia 1 de setembro. Só em Paris e na sua região (Ile-de-France, a região mais povoada de França, com 12 milhões de habitantes) estão internados nestes serviços 449 doentes, num total de 2.393 pessoas hospitalizadas.

Uma eventual declaração de estado de emergência sanitária implicaria, entre outras medidas, quarentena obrigatória para viajantes que entrem em França e o seguimento pelas autoridades de doentes covid durante três meses.