O boletim da DGS à lupa: pandemia cresce a Norte com mais de 50% dos casos em dois dos últimos três dias

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde regista mais 427 casos de covid-19, 14 mortos e 258 curados em Portugal (dados relativos a segunda-feira). No total, há agora 80.312 casos confirmados, 2.032 vítimas mortais e 50.712 recuperados.

O número de novos casos é o mais baixo dos últimos oito dias, quando na segunda-feira (28 de setembro) foram reportados 429 novas infeções pelo novo coronavírus a nível nacional, mais dois do que os contabilizados esta terça-feira.

O total de incidências diárias corresponde a menos de metade do que as de sábado, quando foram detetados 963 novos casos, o terceiro maior pico verificado no nosso país, um valor só superado pelos 1.516 casos de 10 de abril e os 1.035 de 31 de março, quando a pandemia alastrava em Portugal.

Os números desta terça-feira representam também o terceiro dia mais reduzido desde há praticamente um mês, quando a 8 de setembro Portugal somou 388 contágios diários de covid-19. A taxa de crescimento, verificada nas últimas 24 horas, é de 0,53%, a menos expressiva desde 7 de outubro, quando atingiu os 0,41%.

No que toca ao número de óbitos, trata-se do valor mais alto desde 1 de junho, quando se registou o mesmo número de mortes. Recuando até 20 de maio encontra-se um número superior (16). A taxa de crescimento de óbitos face a este domingo é de 0,69%, enquanto a taxa de letalidade mantém-se nos 2,53%, à semelhança do fim de semana.

O número de recuperados (258) está dentro da média dos últimos 30 dias (258,6), mas é inferior à média dos últimos sete dias (359,9), em que se registou um nítido aceleramento no registo dos curados.

Já os doentes com covid-19 em enfermaria são agora mais 31 do que nas últimas 24 horas, elevando o total para 732, o número mais avultado desde 11 de maio, quando 805 pessoas estavam hospitalizadas. A taxa de crescimento dos internamentos é, assim, de 4,42%.

Por outro lado, há menos duas camas ocupadas nas unidades de cuidados intensivos, fazendo com que o total nacional de infetados a receber tratamentos nas UCI desça para 104.

Norte com mais de metade dos novos casos

Pela segunda vez nos últimos três dias, o Norte volta a liderar, representando esta terça-feira 54,1% dos novos casos reportados em Portugal, depois de também no domingo ter sido responsável por 54,2% do total de contágios. A região soma mais 231 casos nas últimas 24 horas, que assim atinge um total de 29.113 infetados.

Mais 131 novos casos perfazem um total de 40. 731 contágios pelo novo coronavírus identificados até ontem em Lisboa e Vale do Tejo, o que corresponde a 30,7% dos infetados divulgados esta terça-feira em todo o território nacional.

O Centro regista mais 35 casos - região totaliza 6.503 casos. Já no Alentejo foram detetados 15 novos contágios, fixando o número de doentes regionais com covid-19 nos 1.587. Por sua vez, o Algarve foi a zona do território continental menos afetada pela pandemia nas últimas 24 horas, com nove novos casos e um total de 1.841.

Nas ilhas, a Madeira apresenta mais cinco doentes com covid-19, o que eleva o total regional para 251 casos, abaixo dos 286 existentes nos Açores, onde nas últimas 24 horas mais uma pessoa foi infetada pelo SARS-CoV-2.