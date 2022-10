Covid. OMS diz que a vacina pode estar pronta até ao fim do ano - e pede responsabilidade e solidariedade na distribuição da cura

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, não elaborou muito mas fez questão de deixar o anúncio: "Precisamos de vacinas e há a esperança de que até ao fim do ano haja uma. Há esperança".

Esperança duas vezes para um assunto que a OMS espera que represente a cura para a pandemia mas também um exemplo de solidariedade: Tedros Adhanom Ghebreyesus pediu responsabilidade política na hora de distribuir as vacinas, para que seja um processo igualitário e justo.

Neste momento há nove vacinas experimentais no pipeline da OMS, que espera distribuir 2 mil milhões de doses até ao final de 2021.

As declarações do diretor-geral da OMS foram proferidas no final de uma reunião do Conselho Executivo, que ao longo de dois dias examinou a resposta global à pandemia.