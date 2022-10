Covid-19. Chefe do Estado-Maior dos EUA em quarentena 

O chefe do Estado-Maior dos EUA, general Mark Milley, encontra-se a fazer quarentena, depois de ter estado em contacto com o vice-comandante da Guarda Costeira - que deu positivo no teste ao novo coronavírus.

A informação foi adiantada pela agência de notícias Associated Press, segundo a qual também os chefes do Exército, Marinha e Forças Armadas, bem como Paul Nakasone (que é diretor da Agência Nacional de Segurança e do Comando Cibernético norte-americano) estão de quarentena.

A medida foi tomada como precaução, depois de os testes terem dado negativo, diz a AP, citando fontes oficiais. De acordo com essas mesmas fontes, os militares em causa estão a trabalhar a partir de casa.

“A quarentena não irá afetar a capacidade operacional das Forças Armadas dos EUA”, afirmou Jonathan Hoffman, porta-voz do Pentágono, confirmando deste modo a informação adiantada pela agência. Nenhum dos chefes apresenta sintomas, disse ainda o porta-voz. “Vão continuar a cumprir a sua missão na totalidade e desempenhar as suas funções num local de trabalho alternativo.”

Os referidos chefes militares estiveram em contacto com Charles W. Ray, vice-comandante da Guarda Costeira, que está infetado. Encontraram-se na semana passada em mais do que uma reunião. No total, foram até 14 as pessoas potencialmente expostas ao vírus nessas ocasiões.

Ainda não se sabe como é que Charles W. Ray contraiu o vírus, mas está descartada, por enquanto, a possibilidade de ter sido no mesmo momento que Donald Trump foi infetado.