Covid-19. Autoridade de saúde dos EUA garante que contágio pode ocorrer com partículas em suspensão no ar

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC), autoridade de controlo e prevenção de doenças dos Estados Unidos da América (EUA), reviu a sua avaliação sobre a transmissão da Covid-19, admitindo agora que os contágios do coronavírus podem ocorrer através de pequenas partículas que ficam em suspensão no ar.

Esta segunda-feira o CDC veio atualizar a sua informação sobre a Covid-19 notando que "algumas infeções podem ser propagadas pela exposição ao vírus em gotículas e partículas que podem permanecer no ar durante minutos ou horas", podendo infetar pessoas que estejam distanciadas mais de dois metros da pessoa infetada e até mesmo depois de esta sair do espaço onde estava.

"Há provas de que em certas condições pessoas com Covid-19 parecem ter infetado outras que estavam a mais de dois metros", refere o CDC. "Estes contágios ocorreram em espaços fechados que tinham uma ventilação desadequada" e por vezes "a pessoa infetada tinha uma respiração mais forte, por exemplo ao cantar ou ao fazer exercício", acrescenta a mesma entidade.

A informação adicional surge depois de o CDC ter no mês passado eliminado uma publicação sobre a transmissão do coronavírus por concluir que os termos em que estava redigida induziam os leitores em erro, permitindo a interpretação de que a principal forma de contágio da Covid-19 seria pelas partículas que ficam em suspensão no ar.

Embora admita agora a possibilidade de contágio pelas partículas em suspensão no ar durante longos períodos, o CDC mantém a indicação de que a principal forma de propagação é pelo contacto próximo entre pessoas, quando uma delas, infetada com Covid-19, tosse, espirra ou respira para cima de outra, transmitindo o vírus através de gotículas.