Movimento de médicos defende que covid-19 deve ser tratada como a sida

A Organização Mundial da Saú­de (OMS) errou na primeira fase da pandemia e prepara-se para continuar a errar. Pelo menos é o que pensam mais de três dezenas de médicos e investigadores de todo o mundo, que redigiram um texto a pedir uma maior utilização profilática de medicamentos em fase de ensaios clínicos.

“Seguindo o que foi feito nos primeiros tempos do VIH, para o qual ainda não foi encontrada vacina eficaz, deviam associar-se medidas de prevenção não farmacológica com tratamento farmacológico iniciado ainda antes da existência de evidência científica indiscutível — basean­do-se apenas na prova pré-clínica ou em dados de estudos limitados — e disponibilizando esse tratamento em simultâneo com a realização dos necessários ensaios clínicos”, explica António Ferreira, ex-diretor do Hospital de São João e um dos subscritores. No caso da sida, diz, esta abordagem “salvou muitas vidas”.