“Tenho o prazer de anunciar que eu e a Jill testámos negativo”: Biden não tem covid

Joe Biden e a mulher não estão infetados com covid-19, eles que se cruzaram terça-feira - apesar do distanciamento social verificado - com Donald e Melania Trump durante o polémico debate presidencial para as eleições de 3 de novembro. Foi o próprio Joe Biden a confirmar no Twitter os resultados, agradecendo todas as mensagens de preocupação que foi recebendo ao longo do dia. E explica nesse mesmo tweet que espera que tudo isto - entenda-se por isto o facto de Donald Trump estar infetado, a par da mulher, Melania Trump - sirva de lição:

Joe Biden tinha dito num tweet anterior que iria rezar pela saúde e segurança do Presidente Trump e da sua família.