Da oposição americana ao Governo português: os votos de melhoras a Trump

O candidato democrata às eleições presidenciais, Joe Biden, usou o Twitter para “desejar uma recuperação rápida” ao opositor Donald Trump e à primeira-dama Melania que testaram positivo à covid-19, afirmando que tanto ele como a mulher, Jill Biden, continuarão a “rezar pela saúde do Presidente e da sua família”.

Já Kamala Harris, a escolhida por Biden para sua vice-Presidente caso vença a corrida às presidenciais, usou a mesma rede social para, juntamente com o marido, “desejar ao Presidente Trump e à primeira-dama uma recuperação completa e rápida”, acrescentando que mantêm “toda a família Trump” nos seus pensamentos.

A aguardar o resultado do teste para a covid-19 encontra-se a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, de 80 anos, que também diz estar a orar por Trump e pela sua família desde que recebeu a notícia “com grande tristeza”.

Até António Costa não deixou de enviar uma mensagem de apoio para o outro lado do Atlântico. “Desejo as melhoras, naturalmente. O que é que se deseja a qualquer pessoa que está doente? As melhoras”, disse o primeiro-ministro, no final do Conselho Europeu, em Bruxelas.