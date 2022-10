O boletim da DGS à lupa: desde maio que o Norte não tinha tantos novos casos e Portugal tantos internados

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde regista mais 854 casos de covid-19, seis mortos e 407 curados em Portugal (dados relativos a quarta-feira). No total, há agora 76.396 casos confirmados, 1.977 vítimas mortais e 48.937 recuperados.

O número de novos casos é o mais alto dos últimos cinco dias (mais 29 novos infetados do que ontem). A taxa de aumento face a ontem é de 1,13%.

Os seis óbitos correspondem a uma diminuição face ao dia de ontem (oito), abaixo da média dos últimos sete dias (6,6) e acima da dos últimos 30 (5,1). A taxa de aumento é de 0,3% e a taxa de letalidade está agora nos 2,59%, a mais baixa desde 3 de abril.

O número de recuperados é o mais alto em dois meses e meio, desde que a 15 de julho se assinalaram 560 curados. A taxa de crescimento é de 0,84%.

Os internados continuam numa curva ascendente: há mais 16 relativamente à véspera, o que corresponde a um aumento de 2,40%, perfazendo um total de 682 doentes com covid-19 hospitalizados, o número mais elevado registado desde 13 de maio. Nas Unidades de Cuidados Intensivos há mais duas camas ocupadas, perfigurando um crescimento de 1,9%, o que equivale a um total de 107 pacientes a receber tratamentos nas UCI.

Quase metade dos novos casos em Lisboa e Vale do Tejo, Norte sobe aos números de maio

Há mais 415 casos em Lisboa e Vale do Tejo nas últimas 24 horas, o que representa 48,59% dos novos infetados em todo o país, elevando o acumulado de doentes com covid-19 na região para 39.107.

A Norte, é preciso recuar até 8 de maio, quando foram reportadas 359 incidências, para encontrar um número superior ao divulgado esta quinta-feira pela DGS, dia em que foram contabilizados mais 340 novos casos. A região representa, assim, 39,8% dos novos contágios verificados nas últimas 24 horas, atingindo um total de 27.369.

O Centro soma mais 54 novos casos, alcançando 6.212 infetados pelo novo coronavírus. Já no Algarve foram detetados mais 30 contágios nas últimas 24 horas, que se somam aos 1.693 da região, enquanto o Alentejo continua a ser a zona do território continental menos afetada pela pandemia, com 8 novos casos e um total de 1.510.

Nas ilhas, os Açores têm mais um doente com covid-19, que se junta aos 274 da véspera. A Madeira apresenta seis novos casos e atinge um total de 230 infetados.