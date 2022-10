Covid. AHRESP quer o take away a funcionar sem limite horário - como no estado de emergência

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) chama a atenção para "o encerramento de vários estabelecimentos de take away, entregas ao domicílio e drive in à 1h da manhã", e defende que estes serviços necessários aos consumidores devem funcionar sem restrição de horário.

"Temos insistido junto da tutela para que seja clarificada a questão da aplicação desse limite horário a estes estabelecimentos", destaca a associação que representa os restaurantes no seu boletim diário.

Segundo frisa a AHRESP, o serviço de entrega ou de venda de refeições para fora era "permitido sem restrições horárias durante o estado de emergência, pelo que, por maioria de razão, deverá ser permitido no atual estado de contingência e alerta".