Covid-19. Subiu para 49 o número de infetados em lar de Bragança

O número de infetados no lar da Santa Casa da Misericórdia de Bragança subiu para 49, com mais 16 utentes positivos para o novo coronavírus a juntar aos 27 e seis funcionários confirmados na manhã de hoje.

Fonte da Santa Casa da Misericórdia disse à Lusa que ao final da tarde chegaram mais resultados da Autoridade de Saúde com a indicação de que afinal havia mais 16 casos positivos entre os 52 idosos do lar que tinham sido testados na terça-feira.

A Santa Casa da Misericórdia acabou por cancelar a transferência para um hotel da cidade dos idosos que tinham testes negativos porque, em vez de 25, são apenas nove os utentes que não têm infeção e a instituição garante ter condições para os manter em segurança nas instalações.

Tanto idosos como funcionários que testaram positivo "estão assintomáticos", como já tinha garantido hoje o responsável municipal da Proteção Civil e presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, que convocou uma reunião de emergência com várias entidades para tratar do caso.

O surto foi descoberto depois de, há alguns dias, uma funcionária ter testado positivo, o que levou a Autoridade de Saúde a testar todos os utentes do Lar Santa Isabel, um dos três lares que funcionam num dos edifícios da Santa Casa da Misericórdia em Bragança.

A direção da Misericórdia foi informada, na quarta-feira à noite, que 27 utentes e seis funcionários tinham testado positivo.

A instituição já tinha "montado toda a logística" para transferir os utentes que testaram negativo quando, ao final da tarde de hoje, soube que eram mais 16 os utentes infetados.

Fonte da Saúde Pública confirmou à Lusa que os resultados dos testes feitos na terça-feira não foram transmitidos todos ao mesmo tempo e que tem tudo a ver com o laboratório que os analisou, sem precisar se o laboratório é o da Unidade Local de Saúde do Nordeste ou do Instituto Politécnico de Bragança, as duas entidades que fazem este trabalho na região.

Ao todo são 43 idosos infetados e seis funcionários no Lar Santa Isabel, e as autoridades locais decidiram testar toda a instituição que, além da resposta social para idosos, tem também uma unidade de cuidados continuados, creche e ensino básico.

De acordo com a fonte da Misericórdia, no dia de hoje já foram realizados testes aos 44 utentes do Lar Santa Teresa, cujos resultados deverão ser conhecidos na sexta-feira.

O número de casos de infeção pelo novo coronavírus disparou nas últimas semanas no distrito de Bragança e atingiu hoje os 753 desde o início da pandemia, sendo que destes estão ativos 232 nos 12 concelhos da região.

Desde maio que não havia mortes associadas à covid-19 na região, com o número a permanecer nas 24 até subir para 28 no mês de setembro, segundo os dados oficiais.