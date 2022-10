Covid-19. Sobe para 33 número de infetados em surto no hospital de Beja

O novo caso de infeção confirmado é o de uma enfermeira, que já estava em quarentena em casa, refere a ULSBA, na atualização da informação relativa ao surto divulgada hoje à noite.

Entre os 33 infetados confirmados, há 15 enfermeiros, nove médicos, seis assistentes operacionais, dois assistentes técnicos e um técnico de diagnóstico e terapêutica, e todos têm "apenas sintomas ligeiros" e estão em isolamento em casa, precisa a ULSBA, que gere o hospital de Beja.

A entidade também informa que subiu de 45 para 58 o número de profissionais de saúde do hospital que estão em vigilância ativa com isolamento profilático de 14 dias.

Trata-se de 31 enfermeiros, 13 médicos, nove assistentes operacionais, quatro técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e um assistente técnico.

Devido ao surto, que foi identificado há uma semana, a ULSBA reforçou as medidas de segurança e higiene, alargou o rastreio a profissionais e decidiu realizar testes de despiste de covid-19 a todos os funcionários do hospital, o que deverá terminar no final desta semana.

Desde a identificação do surto, quando foram detetados os primeiros seis enfermeiros do bloco operatório infetados, e até hoje, foram feitos cerca de 850 testes a profissionais do hospital de Beja, precisa a entidade, referindo que já terminaram os rastreios aos funcionários nas áreas assistenciais.

Como "medida adicional", na terça-feira, uma empresa especializada fez uma desinfeção suplementar do bloco operatório, através de vaporização de peróxido de hidrogénio e radiação ultravioleta.

Segundo a ULSBA, no hospital, à exceção do bloco operatório, onde só há atividade cirúrgica de urgência, e do Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia, que está fechado até às 08:00 de dia 07 de outubro, as consultas de especialidade e outros atos médicos e de enfermagem e exames decorrem com normalidade.

A ULSBA refere que os utentes devem dirigir-se ao hospital de Beja "com toda a confiança, mas respeitando e cumprindo as indicações dadas".

Trata-se de indicações relativas ao distanciamento físico, à higienização das mãos, ao cumprimento da hora da consulta ou do exame e, "muito importante", o uso obrigatório de máscara no interior dos edifícios do hospital de Beja.

A situação do surto "está a ser monitorizada" pela Unidade de Saúde Pública, pelo Serviço de Saúde Ocupacional e pelo Grupo de Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos e ao abrigo do plano de contingência no âmbito da pandemia de covid-19 da ULSBA.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 34 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o mais recente balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.977 pessoas dos 76.396 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.