O boletim da DGS à lupa: regiões de Lisboa e Norte quase equiparadas em novos casos, há mais 310 internados desde o início do mês

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde regista mais 425 casos de covid-19, quatro mortos e 237 curados em Portugal (dados relativos a domingo). No total, há agora 74.029 casos confirmados, 1.957 vítimas mortais e 47.884 recuperados.

O número de novos casos é o mais baixo dos últimos 20 dias (desde 8 de setembro, em que houve 388 casos), sendo que também a 15 de setembro se registaram 425 casos. A taxa de crescimento é de 0,58%, a mais baixa dos últimos 21 dias.

Sendo a segunda-feira tipicamente um dia com menos resultados de testes, importa comparar com as anteriores: assim, os números são significativamente inferiores aos das últimas duas segundas-feiras (623 e 613) e superiores aos das duas segundas-feiras anteriores (249 e 244, a 7 de setembro e 31 de agosto).

Quanto aos óbitos, são inferiores a sábado e domingo (8 e 9, respetivamente) e à média dos últimos sete dias (5,3) e 30 dias (4,6). A taxa de crescimento é de 0,2% e a taxa de letalidade (relação entre o número de infetados e de óbitos) continua a descer (2,64%).

O número de recuperados é o mais baixo desde a passada segunda-feira (140) e inferior à média dos últimos sete dias (306,9) e 30 dias (203,9). A taxa de aumento face ao boletim de domingo é de 0,5%.

Há mais 24 pessoas hospitalizadas em Portugal, o que representa um aumento de 3,78% face à véspera. São agora 659 os internados nos hospitais do país, o número mais alto desde 5 de maio (673). Há ainda 98 pessoas nos cuidados intensivos, depois de mais nove entradas nas últimas 24 horas. É o valor mais alto desde 19 de maio, quando estavam nessas unidades 101 doentes, a última vez que se superou a centena.

Contas feitas, há mais 310 internados em enfermaria do que no início do mês (quase o dobro) e mais 57 pessoas em unidades de cuidados intensivos (mais do dobro).

Nesta altura, para além dos 24.188 casos ativos, existem 44.171 contactos em vigilâncias pelas autoridades de saúde, menos 103 do que no boletim de domingo.

Açores e Madeira sem casos nas últimas 24 horas

As regiões do Norte e Lisboa e Vale do Tejo voltaram a assumir a grande fatia dos novos casos das últimas 24 horas, com 168 e 188, respetivamente. O Centro, que recua depois de cinco dias entre 52 e 70, soma 43 novas infeções identificadas. Quanto ao Alentejo e Algarve registaram-se mais sete e 19. Nas ilhas, algo que sido raro em simultâneo, tanto Açores como Madeira não registaram qualquer novo caso.

Contabilizando tudo, desde o início da pandemia, em março, a região de Lisboa e Vale do Tejo regista 37.816 (+754 vítimas mortais). Já o Norte soma 26.575 (+884), muito à frente da zona Centro, que regista 6.060 (+262). No Alentejo e no Algarve contaram-se 1.494 (+23) e 1.600 (+19), respetivamente. Nas ilhas, somaram-se desde março 267 casos nos Açores (+15) e 217 na Madeira, onde ainda não houve qualquer óbito.

Há mais 69 crianças e jovens até aos 19 anos no documento. Há mais 97 infetados com mais de 60 anos, a idade a partir do qual se começa a vislumbrar um aumento na letalidade (relação entre o número de infetados e de óbitos), embora muito distante do que acontece acima dos 80. A faixa etária com mais novos casos diz respeito a pessoas entre 30 e 39 anos, com 81 novos casos de infeção identificados. De acordo com o boletim da DGS, à boleia das faixas etárias disponibilizadas, as infecções distribuem-se da seguinte maneira:

0-9 anos: 3.046 (+29)

10-19 anos: 4.086 (+40)

20-29 anos: 11.856 (+57)

30-39 anos: 12.195 (+81)

40-49 anos: 12.058 (+72)

50-59 anos: 10.809 (+50)

60-69 anos: 7.341 (+37)

70-79 anos: 4.971 (+32)

+80: 7.476 (+28)

Desconhecido: 191

As vítimas mortais deste último documento eram doentes acima dos 70 anos. Segundo o documento da DGS, os óbitos registados desde o início da pandemia estão distribuídos assim:

0-9 anos: 1

10-19 anos: 0

20-29 anos: 2

30-39 anos: 4

40-49 anos: 23

50-59 anos: 59

60-69 anos: 171

70-79 anos: 388 (+1)

+80: 1.309 (+3)