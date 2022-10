Vírus poderá ter andado a circular na Europa e nos EUA muitos meses antes de ser detetado? É um mito, dizem cientistas

A ideia de que o novo coronavírus podia ter andado a circular na Europa e nos Estados Unidos longos meses antes de ser detetado parece não ter base científica. Assim defende esta semana a revista britânica New Scientist, que rejeita esse "mito" - termo usado pela revista -, juntamente com outro que afirma que o vírus teria sido fabricado num laboratório (em relação a este último, a revista nota que o principal estudo onde isso é defendido, coassinado por uma cientista de Hong-Kong que se apresenta como 'whistle-blower' e vive atualmente nos EUA, não apresenta provas credíveis).

Quanto à disseminação do vírus fora da China, várias equipas que analisaram as mudanças no RNA - o código genético do vírus - chegaram à conclusão de que a estirpe responsável pela pandemia atualmente em curso terá surgido em novembro. Uma cientista do instituto Scripps na Califórnia conclui que a alegada presença do RNA do vírus nos esgotos de Barcelona em março de 2019 foi quase de certeza resultado de contaminação.

Do mesmo modo, embora um estudo publicado este mês tenha dito que houve uma subida de casos nos EUA logo em dezembro, essa ideia é rejeitada como extremamente improvável por um cientista da Universidade McMaster, no Canadá. "Acho que podemos ter bastante certeza de que era outra coisa", diz ele, notando que a única prova de que as pessoas referidas no estudo teriam covid-19 é o facto de terem ido ao hospital queixarem-se de sintomas, como a tosse, que também se verificam noutras doenças.

Por contraste, parece bastante plausível que pessoas em Itália e em França tenham sido infetadas logo em dezembro, embora só semanas mais tarde houvesse casos oficialmente reportados. Mesmo em Wuhan, a cidade chinesa tida como o epicentro da pandemia, os 400 casos oficialmente detetados até 23 de janeiro não eram senão uma fração do total.

O facto de os sintomas poderem levar até duas semanas para se manifestarem, e de muitos infetados não chegarem a apresentar quaisquer sintomas, ajudam a explicar essa décalage. Em muitos países, um elemento adicional terá sido a limitação inicial dos testes a viajantes oriundos da China.