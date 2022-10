O boletim da DGS à lupa: equilíbrio entre Lisboa e Vale do Tejo e Norte, 27,9% dos novos infetados são pessoas acima dos 60

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde dá conta de mais 463 casos de covid-19, cinco mortes e 238 curados em Portugal (dados relativos a segunda-feira). No total, há agora 69.663 casos confirmados, 1.925 vítimas mortais e 45.974 recuperados.

Em termos de novos infetados, trata-se do valor mais baixo dos últimos sete dias, desde que na última terça-feira se registaram 425 casos. A taxa de crescimento é de 0,67%.

O número de óbitos é o mais baixo dos últimos seis dias, a par com o último sábado (também cinco mortes). A taxa de aumento face ao boletim de segunda-feira é de 0,26%.

Há quase mais 100 recuperados do que ontem (140), estando o valor desta terça-feira acima das médias dos últimos sete dias (230,3) e 30 dias (173,3).

Tendo em conta o que se passou nos dias 12 e 19 de setembro (34 e 31 internamentos), o aumento de hospitalizados (28) é o terceiro maior desde o fim de junho. Ao todo são agora 546 os internados nos hospitais portugueses, o número mais alto desde 23 de maio (550), um dia positivo ainda assim, pois na véspera (22 maio) havia 576 camas ocupadas no país.

Nos cuidados intensivos há também um dado importante: há 70 doentes nessas unidades, o que não acontecia desde 16 de julho, quando estavam aí 72 infetados com covid-19. Relacionando com a véspera, este valor representa um salto de 14,75%.

Nesta altura há 40.418 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, menos 47 do que no boletim de quinta-feira.

Equilíbrio entre Lisboa e Vale do Tejo e Norte; todas as vítimas mortais tinham mais de 70 anos

Nas últimas 24 horas registou-se um equilíbrio entre as infeções identificadas em Lisboa e Vale do Tejo (198) e Norte (191), com 42,8% e 41,3%, respetivamente. No Centro verificaram-se 36 novas infeções, seguindo-se Algarve (21), Alentejo (12), Madeira (3) e Açores (2).

Contabilizando tudo, desde o início da pandemia, em março, a região de Lisboa e Vale do Tejo regista 35.641 (734 vítimas mortais). Já o Norte soma 25.099 (877 mortes), muito à frente da zona Centro, que regista desde o início da pandemia 5.687 (257). No Alentejo e no Algarve contaram-se 1.352 (23) e 1.422 (19), respetivamente. Nas ilhas, há uma história a outra velocidade: somaram-se 254 casos nos Açores (15) e 208 na Madeira, onde ainda não houve qualquer óbito.

De acordo com o boletim da DGS, 129 dos novos infetados são pessoas acima dos 60 anos. Ou seja, 27,9% do bolo. A letalidade da doença verifica-se sobretudo acima dos 80 anos (66,7% do total de mortes) -- se lhe juntarmos as faixas etárias 70-79 e 60-69 anos sobe para 86,7% e 95,4%, respetivamente.

As crianças e os jovens até aos 19 anos registaram 61 casos de infeção nas últimas 24 horas, que se traduz em 13,2% do total de casos diários. Relativamente ao esboço de população ativa (20-59 anos), o boletim revela que há mais 276 casos, que representam 59,6% do total.

0-9 anos: 2.784 (+30)

10-19 anos: 3.724 (+31)

20-29 anos: 11.167 (+61)

30-39 anos: 11.468 (+70)

40-49 anos: 11.395 (+85)

50-59 anos: 10.203 (+60)

60-69 anos: 6.940 (+57)

70-79 anos: 4.664 (+33)

+80: 7.167 (+39)

Desconhecido: 151 (-3)

As vítimas mortais eram de Lisboa e Vale do Tejo (3) e Norte (2), as zonas mais castigadas pela pandemia no nosso país, e todas acima dos 70 anos, sendo que 80% tinham mais de 80 anos. Segundo o documento da DGS, os óbitos registados desde o início da pandemia estão distribuídos assim:

0-9 anos: 1

10-19 anos: 0

20-29 anos: 2

30-39 anos: 4

40-49 anos: 23

50-59 anos: 59

60-69 anos: 168

70-79 anos: 385 (+1)

+80: 1.279 1.283 (+4)