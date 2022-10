Covid. A responsabilidade individual, a previsão de mil casos diários e a recusa em fechar: “Parece que estamos a celebrar o modelo sueco”

Não se pode esconder a “gravidade” da situação, declarou sexta-feira António Costa no final de uma reunião do gabinete de crise, que fora agendada para acompanhar a evolução recente da pandemia de covid-19 em Portugal. O primeiro-ministro admitiu mesmo que o país pode chegar em breve aos mil novos casos diários de infeção pelo coronavírus. Horas depois, o Presidente da República apontou para o mesmo valor. “A pandemia está longe do fim, mas a economia não pode parar”, disse Marcelo Rebelo de Sousa. Outro sinal de convergência: ambos sublinharam a responsabilidade individual dos cidadãos.

