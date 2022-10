Covid-19. Um teste que permite resultados em 15 minutos? É portátil e está a caminho de Portugal

A Abbot, empresa de produtos de saúde, desenvolveu um dispositivo de teste rápido para a covid-19, uma ferramenta portátil que permite aos profissionais médicos detetarem infeções ativas do novo coronavírus. Chama-se “Panbio Covid-19 Ag”, os resultados são obtidos em apenas 15 minutos e já está a caminho de Portugal.

“O teste rápido de antígeno permite testes frequentes à covid-19 em grande escala, permitindo identificar rapidamente os indivíduos infetados e reduzir a propagação do vírus”, salienta Tiago Cravo, gestor de vendas da Abbot.

O responsável assegura que a empresa “usou a sua liderança, conhecimento e experiência na área das doenças infecciosas para criar esta ferramenta poderosa que torna os testes em grande escala rápidos, baratos e acessíveis”.

Neste momento, contextualiza Tiago Cravo, a empresa “está a trabalhar com as autoridades nacionais para implementá-los em Portugal”, cujos resultados, de acordo com a Abbot, não requerem teste de confirmação.

Os testes rápidos de antígeno detetam uma proteína do vírus para determinar a infeção. A recolha de amostras em indivíduos é efetuada através do exsudado da nasofaringe (utilização de zaragatoa).

O sistema utiliza tecnologia de fluxo lateral e não necessita de instrumentação.