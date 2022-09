Covid-19. Isolamento pode ser reduzido de 14 para 10 dias (e ainda as 55 mil pessoas em Fátima que a DGS não sabe de onde vêm)

O mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde contabiliza, esta quarta-feira, mais 605 infetados, 166 recuperados e três mortos por covid-19. A diretora-geral da Saúde admitiu, durante a habitual conferência de imprensa sobre a evolução epidemiológica, encurtar o tempo de isolamento profilático de 14 para 10 dias, à semelhança do que acontece noutros países.

“Parece haver consenso à volta do décimo dia, sobretudo para os doentes, o que seria uma ótima notícia”, afirmou Graça Freitas. A situação, acrescentou, está a ser acompanhada e estudada com infeciologistas, mas a dirigente da DGS salvaguarda que devemos ser “cuidadosos”, uma vez que se trata de “decisões complexas”.

“Veremos a melhor evidência, mas era uma boa notícia. Se conseguirmos encurtar o período de isolamento, as pessoas retomariam a sua vida mais cedo”, frisou Graça Freitas.

Num momento em que cresce a preocupação com a peregrinação de 13 de outubro a Fátima e com o possível grande aglomerado que a celebração religiosa pode gerar, a responsável da DGS diz que “não sabe de onde surgiu o número de 55 mil pessoas” esperadas para esse dia.

“Não nos chegou nenhum pedido de parecer, não nos chegou nenhum plano de contingência, não nos chegou nenhuma planta do santuário”, esclareceu Graça Freitas. “Não nos parece expectável, estando nós com uma pandemia a subir, que seja possível o número de 55 mil pessoas num santuário”, considera a dirigente da DGS.

Graça Freitas não fintou também as preocupações com o regresso da temporada futebolística em Portugal, cujo pontapé de saída é dado com o encontro entre Gil Vicente e Sporting, dois clubes que apresentam neste momento surtos de covid-19. "O que posso dizer é que os colegas de cada uma das autoridades de Saúde de Barcelos e de Lisboa estão a fazer tudo para ver se há condições para que a Primeira Liga se inicie quando está programada. Dito isto, se acontecer algo é o adiamento do jogo”, admitiu a diretora-geral da Saúde, cenário que só se verificará “se não for de todo possível” a realização da partida. “Não é parar a Primeira Liga. Os outros jogos vão continuar a realizar-se”, asseverou Graças Freitas, rematando que “esta análise é complexa, dado o número de pessoas envolvidas nas duas equipas”.